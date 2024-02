F1 | Alonso: "Hamilton-Ferrari? Ricordavo avesse sogni diversi"

17 anni. 3 lustri più 24 mesi. Questo considerevole lasso di tempo è ciò che è intercorso tra il 2007 e il 2024, ossia l'unica stagione in cui Fernando Alonso e Lewis Hamilton sono stati compagni di squadra e questa, in cui il 7 volte iridato si appresta a vivere l'ultima da pilota Mercedes e Fernando la seconda da alfiere di Aston Martin.

17 anni e sembra ieri. Chi non ricorda i dispetti in pista tra l'allora pilota del momento Alonso, fresco di doppio titolo iridato con la Renault, e il giovane in rampa di lancio Lewis Hamilton al volante della velocissima - con il senno di poi, penseranno a Maranello... - McLaren?

Il tempo, dicono, ripiani gli attriti, smussi gli angoli più aspri. Lenisca le ferite. E probabilmente è vero. Ma basta un refolo di vento, un qualcosa di piccolo o inatteso, a far riemergere la ruggine coperta da strati di vernice posta a coprirla e tanta, tanta polvere.

E' accaduto proprio nelle ultime ore, con Fernando Alonso che ha espresso un proprio parere sulla notizia dell'anno: il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari che si consumerà a partire dal 1 gennaio 2025. Dunque fra poco meno di 11 mesi.

"Sì, insomma, non ho passato molto tempo [a pensarci]. Quel giorno mi stavo allenando. Quindi mi sono perso tutto lo stress di tutti. Quindi ho avuto solo un giorno di ritardo sulla notizia... Non lo so. Probabilmente è stata una sorpresa".

"Non voglio mentire, credo, ma non per il cambiamento in sé, ma solo perché lui... dall'esterno, sembrava, sapete, molto legato alla Mercedes e molto leale nei loro confronti e cose del genere. È stato un po' inaspettato, ma non ne conosco le ragioni, non so nulla. Non conosco la storia. Quindi è più una domanda per lui. Ma sì, non ho prestato molta attenzione. E probabilmente il prossimo inverno sarà più a tema. Ma sai, dato che è ancora un anno avanti, non ho passato molto tempo a pensare".

Arguto, sagace e da vero fiorettista, Fernando dopo aver glissato sulla scelta fatta dall'arcirivale di un tempo, ha poi piazzato la stoccata definitiva che non lascia diritto di replica. Hamilton, nella lettera apparsa sui social dopo l'annuncio del passaggio in Ferrari, ha scritto a chiare lettere che la sua scelta fa diventare realtà il sogno che aveva da bambino, ovvero quello di correre per la Ferrari in F1. Alonso, dopo aver provato a trattenersi, ha colpito.

"Sì, non lo so. Non era il suo sogno d'infanzia 12 mesi fa, no? O due mesi fa, credo. Perché era un sogno diverso. Quindi, sì... e non c'è nulla da commentare. Spero che si goda l'esperienza. Penso che sia una squadra molto speciale. Ma sì... è più speciale quando si vince. E, sai, questo è il punto: hai bisogno di vincere e... e già da qualche anno hanno una macchina molto veloce, e hanno lottato per grandi cose".

"Forse Lewis può dare quel qualcosa in più per lottare per il campionato, perché credo che, come ho detto, la macchina ci sia. Alla fine dell'anno scorso, anche con una Red Bull molto dominante, la Ferrari [era] ancora in grado di eguagliare il tempo sul giro e di essere più veloce di loro nella maggior parte delle qualifiche. Quindi penso che la macchina dovrebbe essere abbastanza veloce", ha concluso, sibillino, il nativo di Oviedo.

Parole destinate a far discutere. quelle di Fernando. Ma in una Formula 1 ormai così impostata e ben issata su soli due binari, ben vengano uscite del genere che regalano pepe anche quando i motori sono spenti...