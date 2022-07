F1 | Alonso: "Forti vibrazioni mi sono costate il sesto posto"

Fernando Alonso è stato ancora una volta tra i grandi protagonisti di questa stagione 2022 di Formula 1. Partito in ultima posizione in griglia di partenza del Gran Premio d'Austria dopo non essere riuscito a prendere parte alla Sprint Race del sabato a causa di un problema tecnico, è riuscito a risalire sino al decimo posto grazie a una splendida rimonta.

L'asturiano dell'Alpine ha inanellato una bella sequenza di sorpassi dopo duelli molto duri, ma altrettanto spettacolari. Non tutto, però, è andato secondo le aspettative. Nel corso del terzo stint di gara fatto con gomme Medium - che nei piani del team francese sarebbe stato l'ultimo per Fernando - lo spagnolo ha avvertito vibrazioni fortissime mentre si trovava ormai vicino alla sesta posizione.

Questo lo ha costretto a rientrare ai box per fare la terza sosta e iniziare un quarto stint, sempre montando una mescola Medium. Una volta sostituite le prime medie, la vibrazione fortissima che ha frenato Fernando è sparita, ma è anche svanita la possibilità di cogliere un sesto posto che sarebbe stato eccezionale, considerando la posizione di partenza dell'ex pilota di McLaren e Ferrari.

"Ho fatto la terza sosta per divertirmi di più e fare più sorpassi", scherza Alonso parlando del motivo che lo ha spinto a fare la terza sosta. "E' stata una gara difficile, all'inizio ero in un treno di piloti che potevano contare sul DRS ed è stato piuttosto difficile sorpassare, ma mi sentivo molto più veloce delle vetture che avevo davanti".

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Quindi, in un certo senso, sono molto soddisfatto e ottimista per le prestazioni che la monoposto ha mostrato oggi, perché le vetture contro cui lottiamo normalmente oggi erano davvero lente rispetto al nostro passo. Questo è un ottimo segnale".

"Una volta rientrati ai box abbiamo avuto un po' di strada libera e abbiamo sfruttato al massimo la nostra strategia, che prevedeva l'utilizzo in sequenza di gomme Hard-Hard-Medium".

"Abbiamo effettuato la sosta sotto regime di Virtual Safety Car e stavo volando verso la sesta piazza, perché ero proprio dietro Lando Norris. Avevo gomme nuove e facevo 1'08" alla fine, era molto facile passarli e forse finire proprio dietro a Ocon. Questo sarebbe stato fantastico per il team, quinto e sesto, partendo per ultimi".

"A un certo punto ho sentito enormi vibrazioni alle gomme subito dopo il primo settore, così abbiamo deciso di rientrare ai box e sono uscito in 14esima piazza a 9 giri dalla fine. Però sono riuscito a recuperare fino alla decima posizione".

Alonso ha evitato anche una sanzione per unsafe release, una ripartenza dal pit stop poco sicura giudicata però regolare dai commissari di gara al termine del gran premio. Così il decimo posto ottenuto è risultato salvo.

C'è però stato un momento di tensione nel corso della gara che ha coinvolto proprio Fernando. Mentre l'asturiano era intento ad attaccare Yuki Tsunoda, sul rettilinei che congiunge curva 3 e curva 4. Mentre era intento a passare all'interno, Fernando si è trovato con le ruote di destra sull'erba a causa di una chiusura molto vigorosa da parte del pilota dell'AlphaTauri.

"Ero sull'erba, non so perché mi abbia spinto così tanto. Avevo anche il DRS aperto ed ero a tavoletta. Non c'era modo di difendersi. Ero già affiancato a lui, quindi onestamente non so. Penso che questo tipo di cose sia meglio evitarle quando sei impegnato ad andare a 300 km/h. Ma è andata bene".