F1 | Alonso: "Domani? Attaccherò Max alla prima curva"

Fernando Alonso in prima fila in un gran premio di Formula 1. E' successo così tante volte che non è una novità. Ma se apriamo gli occhi e andiamo a fare una rapida ricerca, scopriamo che l'ultima volta che l'asturiano era partito nelle prime due posizioni in Formula 1 è capitato esattamente 10 anni fa.

Era il 2012, ultimo anno in cui ha potuto lottare - sfiorandolo - per il titolo mondiale. Fu l'ultimo anno competitivo con la Ferrari, prima di un 2013 partito bene e terminato malissimo e un 2014 tragico per la scarsa competitività della prima Rossa ibrida.

Oggi, superata la soglia dei 40 anni, Alonso ha fatto perdere importanza alla carta d'identità, spostando i limiti un po' più in là. Su una pista inizialmente bagnata dalla pioggia torrenziale caduta a Montreal nel corso della mattina, poi asciugatasi con il passare dei giri, il pilota di Alpine ha estratto il classico coniglio dal cilindro.

Nell'ultimo tentativo della Q3, nel corso delle qualifiche del GP del Canada, Fernando ha beffato per poco più di un decimo il connazionale Carlos Sainz Jr. e si è issato in seconda posizione. Meglio di lui ha fatto solo l'imprendibile Max Verstappen, ma l'impresa rimane.

Fernando Alonso, Alpine A522

"E' una sensazione grandiosa", ha dichiarato Fernando al termine delle qualifiche. "Voglio dire, per noi è stato un fine settimana incredibile, per ora. Siamo stati competitivi nelle prove libere, e per noi è normale al venerdì, ma poi sabato di solito perdiamo un po' di passo".

"Devo però ringraziare per le condizioni meteo che abbiamo avuto oggi. La macchina è stata davvero super oggi, ero davvero molto a mio agio con la guida e sì, credo che anche i fan mi abbiano dato quella spinta extra che mi ha portato a ottenere questo risultato".

Per quanto riguarda la gara di domani, Alonso sa di possedere una vettura competitiva. Il passo mostrato nelle prove libere del venerdì - si è capito - non era un bluff. Certo, pensare di poter lottare per la vittoria è un altro discorso, ma Fernando, tra il serio e il faceto, ha lanciato un segnale che lascia intendere come "el matador" che è dentro di lui è ancora sveglio.

"Domani? Vediamo. Credo che attaccheremo Max alla prima curva", ha affermato Alonso. Più chiaro di così...