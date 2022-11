F1 | Alonso: debutto con Aston Martin nei test di Abu Dhabi?

Il 2023 di Fernando Alonso potrebbe iniziare già alla fine di questo campionato. Il due volte iridato, infatti, potrà avere la possibilità di mettersi al volante della Aston Martin in occasione dei test Pirelli previsti sul tracciato di Abu Dhabi.

Il test, che si terrà il martedì successivo all'ultima gara della stagione, vedrà la partecipazione di due vetture per squadra. I piloti titolari utilizzeranno gli pneumatici Pirelli 2023 su una vettura, mentre i rookies saranno al volante dell’altra monoposto.

Capita spesso ad Abu Dhabi di vedere i piloti che cambiano scuderia per l'anno successivo fare la loro prima esperienza con i nuovi team, sempre che siano riusciti a negoziare un accordo con le loro precedenti squadre. Nella maggior parte dei casi l'accordo prevede che i piloti si presentino con tute neutre o senza marchi.

Il team principal dell’AlphaTauri, Franz Tost, ha rivelato lo scorso venerdì in Messico che Nyck de Vries sarà presente per la prima uscita ufficiale con il team col quale disputerà la stagione 2023, mentre Pierre Gasly dovrebbe fare la sua prima apparizione in Alpine e questo è parte dell'accordo che lo ha liberato dal contratto con Red Bull per il 2023.

Incerta, invece, la situazione di Oscar Piastri che non è ancora stato liberato da Alpine per guidare la McLaren. Il capo del team di Enstone, Otmar Szafnauer, ha dichiarato in Messico che i responsabili degli uffici legali delle rispettive squadre ne stanno discutendo e se ne dovrebbe sapere di più in Brasile.

Meno complicata la situazione di Fernando Alonso. Lo spagnolo ha dovuto ottenere solo l'autorizzazione da Alpine senza alcun coinvolgimento diretto da parte di Aston Martin.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se avesse degli assi nella manica che lo hanno aiutato a ottenere il via libera Alonso ha sorriso e ha risposto: "Sono sempre padrone del mio destino!".

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, con l'artista Jimmy Pierce Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando dovrebbe svolgere mezza giornata di test ad Abu Dhabi, mentre il suo nuovo compagno di squadra Lance Stroll sosterrà l'altra metà.

Lo spagnolo potrà percorrere altri chilometri al volante della AMR22 nei test Pirelli previsti a febbraio prima del lancio della nuova vettura e dell'unica sessione di test ufficiale che si terrà in Bahrain una settimana prima della prima gara della stagione.

Nella giornata di martedì Felipe Drugovich guiderà l'Aston Martin AMR21 dello scorso anno sul circuito di Silverstone e la monoposto è la stessa recentemente utilizzata da Zak O'Sullivan per la sua partecipazione al premio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year.

Oltre a rappresentare il primo grande passo nel programma di sviluppo di Drugovich con la squadra, sarà una giornata importante per il brasiliano che dovrà completare 300 km per avere così la possibilità di prendere parte alle FP1 di Abu Dhabi.

Se non dovesse farcela per qualsiasi motivo, il team dovrà trovare qualcun altro ed il primo candidato è Nyck de Vries. Drugovich potrà comunque prendere parte al test per giovani piloti che si terrà dopo il weekend di gara.