F1 | Alonso: "Con questa RB20 abbiamo poche possibilità di vincere"

Tutti i team, almeno nei primi 2 giorni di test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain, sono stati piuttosto cauti nel commentare le proprie prestazioni e fare previsioni sulla stagione. Ma non Fernando Alonso.

Red Bull Racing partirà anche nel 2024 con i favori del pronostico. Nel 2023 ha vinto tutte le gare meno una, e in questa nuova stagione si è presentata ai cancelli di partenza non con un'evoluzione della dominante RB19, ma con una rivoluzione vera e propria.

Le rivoluzioni non sempre danno i risultati sperati, ma secondo il pilota di Aston Martin - che ha indossato i panni del George Russell pessimista e realista del 2023 - le cose sono già piuttosto chiare. Red Bull e Max Verstappen partiranno in vantaggio su tutti per quello che hanno realizzato, non per la posizione in pista guadagnata grazie alle strepitose prestazioni del 2023.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Penso che Max sia il campione del mondo e che la Red Bull stia dominando questo sport. Inoltre, il concetto che hanno presentato quest'anno è una sorpresa. Al momento, dobbiamo solo osservarli e vedere come si comportano. Penso che 19 piloti nel paddock ora penseranno che [non] vinceranno il campionato. Succede il 99% delle volte nella tua carriera. Questo è uno sport brutale".

Aston Martin ha lasciato intendere a più riprese di voler provare a vincere almeno una gara in questa stagione. Fernando ha detto di non sapere se la AMR24 riuscirà a centrare questo obiettivo, ma è certo che la superiorità della Red Bull renderà il compito difficilissimo non solo alla squadra che ha base a Silverstone, ma anche a tutte le altre. Insomma, una copia carta-carbone del 2023.

"Non so se Aston Martin abbia una monoposto vincente. E' difficile dirlo ora. Direi però che dopo aver visto Max e la Red Bull di quest'anno ci sono meno possibilità per tutti di vincere una gara, quest'anno. Le cose stanno così", ha concluso l'asturiano.