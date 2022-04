F1 | Alonso: "Che sfortuna, potevo lottare per la pole!"

Poteva essere il weekend del riscatto per la Alpine, ed invece a Melbourne la squadra transalpina ha vissuto una qualifica al di sotto delle aspettative.

Sul rinnovato layout del tracciato australiano Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno mostrato un ottimo passo sin dal venerdì, ed il due volte iridato è parso a proprio agio ed in grado di inserirsi stabilmente nelle posizioni nobili della classifica.

La conferma è arrivata nei primi due turni delle qualifiche chiusi da Alonso in quinta posizione nella classifica dei tempi. Poi il disastro.

Ad inizio Q3, quando Fernando stava andando all’assalto del miglior crono provvisorio, improvvisamente la sua Alpine è finita contro le barriere in curva 11 costringendo i commissari ad esporre la bandiera rossa e sospendere la sessione.

In un primo momento si è pensato ad un errore del pilota, ma quando la regia internazionale ha mandato in onda la conversazione radio tra Alonso ed il muretto box si è capito che tutto è dipeso da un problema tecnico.

“Il cambio non funzionava più. Il motore si è spento ed anche il servosterzo non ha più funzionato” ha dichiarato uno sconsolato Alonso una volta giunto davanti ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Credo che dovremo analizzare cosa è accaduto quando la macchina tornerà al box”.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

L’amarezza di Fernando per l’ennesimo problema tecnico è apparsa palese, ma ciò che ha fatto maggiormente innervosire lo spagnolo è stato l’aver visto sfumare la possibilità di chiudere la qualifica con un crono di tutto rispetto.

“È incredibile quanto siamo sfortunati. Se la vettura si fosse fermata 20 secondi dopo in curva 1, e non in curva 11, forse avrei potuto ottenere la pole. Avevo ancora due set di gomme e sia in Q1 che in Q2 avevo visto che avevo del margine”.

“Al momento dell’incidente ero più veloce di un decimo rispetto al crono di riferimento ed avevo un altro set di gomme a disposizione. Forse non so se avrei potuto lottare per la pole, ma sicuramente per le prime tre posizioni”.

“C’è grande frustrazione per quanto successo, è allucinante. Stavamo disputando il nostro miglior weekend da anni ed abbiamo avuto un altro problema”.

Nonostante la delusione per una potenziale partenza dalle prime due file della griglia svanita contro le barriere di curva 11, il passo in avanti compiuto dalla Alpine in questo weekend è stato notevole. Secondo Fernando, però, gran parte del merito è da attribuirsi alla conformazione della pista che ben si sposa con le caratteristiche della A522.

“Non abbiamo portato molte novità. Credo che il miglioramento delle prestazioni sia dovuto alla pista. Speriamo di proseguire su questa strada”.

Il nuovo layout di Melbourne, sulla carta, dovrebbe facilitare i sorpassi. Fernando ne è consapevole, ma dalle sue parole è emersa la delusione per essere costretto, ancora una volta, a stare lontano dalla lotta per il podio.

“Ci sarà la possibilità di recuperare qualche posizione grazie al nuovo layout della pista, però si lotterà per i punti e non per un podio…”.