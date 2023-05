F1 | Alonso avverte: “Asfalto sporco, rischio di vedere pochi sorpassi”

Il primo anno del Gran Premio di Miami è stato indubbiamente segnato da un asfalto che presentava diverse criticità, abbastanza da spingere gli organizzatori a rispondere alle critiche dei piloti riasfaltando l’intera pista.

Infatti, dopo alcuni problemi iniziali con il Gran Premio inaugurale della scorsa stagione, i responsabili del circuito hanno deciso di investire per migliorare l'evento che si svolge intorno al campo dei Miami Dolphins. Per rispondere adeguatamente alla situazione, gli organizzatori del Gran Premio avevano deciso di ingaggiare la rinomata azienda Tilke per la posa di un nuovo asfalto in vista della gara di quest'anno.

"Avremmo potuto continuare con la pista dell'anno scorso. L'obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di disputare una grande gara, con molti sorpassi e duelli fianco a fianco. Con la pista dell'anno scorso, c'erano parti in cui c'era una linea in cui sarebbe stato possibile sorpassare, ma non eravamo soddisfatti. Per questo abbiamo deciso di investire per riasfaltare il tracciato, nel tentativo di migliorare le condizioni di gara”, aveva spiegato il managing partner del GP di Miami, Tom Garfinkel, non più di qualche mese fa.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, secondo quando hanno rivelato i piloti dopo le prime due sessioni di prove libere, la situazione non sembra essere migliorata particolarmente rispetto al 2022. Uno dei problemi principali risiede nel fatto che al di fuori della linea ideale la pista sia estremamente sporca, rendendo difficile trovare il grip necessario per attaccare in staccata o per mantenere una traiettoria differente. Un aspetto che si è visto sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio, con diversi piloti protagonisti di testacoda o controlli al limite nel tentativo di mantenere la vettura al di fuori della linea ideale. Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nella zona più lenta del tracciato, da curva 11 a curva 16.

“È ok, l’anno scorso [l’asfalto] si rompeva proprio, anche se è solo venerdì chiaramente. Sfortunatamente non ci saranno gare di supporto con Formula 2 e Formula 3, la linea ideale si sta lentamente pulendo ma fuori dalla linea pulita è ancora molto sporco. Probabilmente non ci saranno molti sorpassi domenica perché c’è solo una linea percorribile, ma è così”, ha spiegato Fernando Alonso dopo la seconda sessione di prove libere.

Riuscire a qualificarsi bene sarà quindi importante, anche perché quest’anno le zone DRS sono state accorciate rispetto al passato, rendendo più complicata una manovra di sorpasso. In questo avvio di campionato il giro secco non è stato il punto di forza dell’Aston Martin, che ha spesso puntato sulla gara per fare la differenza con un’eccellente gestione gomma.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

“Sicuramente sarà importante e sarebbe bello partire davanti, vediamo cosa possiamo fare sabato, generalmente il nostro punto di forza è la domenica, quindi vediamo cosa possiamo fare”, ha aggiunto lo spagnolo.

I team hanno visto le simulazioni sulla lunga distanza interrotte a causa dell’incidente di Charles Leclerc, finito contro le barriere in curva sette dopo aver perso la vettura. La speranza è quella di aver ottenuto abbastanza dati su un circuito in costante evoluzione per riuscire a centrare il set-up ideale in vista della corsa: “Ovviamente avremmo voluto completare più giri, ma c’è stata la bandiera rossa sul finale, ma è lo stesso per tutti. Cercheremo di ottenere informazioni dai dati che abbiamo e impostare la strategia per domenica”.