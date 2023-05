F1 | Alonso: “Arrivo a Monaco pensando di poter vincere”

Ogni pilota ha il proprio sogno nel cassetto, ma se c’è una corsa che tutti sognano di vincere è quella del Gran Premio di Monaco. Una tappa speciale, unica, dove Fernando Alonso è riuscito a trionfare sia nel 2006 con la Renault che nel 2007 a bordo della McLaren.

Diciassette anni dopo, lo spagnolo arriva a Monte Carlo con certo un entusiasmo nascosto dietro a un velo di consapevolezza, quella di non avere la vettura più forte della griglia. Ciononostante, nei primi appuntamenti della stagione la AMR23 ha dimostrato segnali interessanti nei tratti più lenti, potendo contare anche su un assetto generalmente più carico rispetto ai propri rivali. In Azerbaijan, dove la zona lenta del castello era stata sacrificata per puntare a velocità più alte sui rettilinei, quello aspetto era un po’ venuto meno, ma a Monaco contano soprattutto le qualità meccaniche e di carico massimo, elementi su cui il team crede di avere un buon pacchetto.

Sebbene la Red Bull abbia iniziato in modo perfetto l'attuale campionato grazie alle cinque vittorie su cinque appuntamenti, il layout di Monaco rappresenta sempre un’incognita e molto si gioca sulla qualifica. Il team di Milton Keynes ha voluto giocare in difesa, mentre Alonso non ha nascosto i suoi sogni di gloria, soprattutto in caso di un fine settimana dal meteo imprevedibile.

L'ultima vittoria di Alonso a Monaco: Fernando spera di potersi ripetere in questo weekend Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Non pensiamo di essere i più forti a Monaco. Non credo che ci sarà un grande cambiamento rispetto a Baku, che è [anche] un circuito cittadino. Anche Miami. La Ferrari è stata eccezionale a Baku e potremmo assistere a un altro grande weekend per loro”, ha esordito il pilota delle Asturie.

"Ma se vi dicessi che non vengo qui pensando di poter vincere la gara, vi mentirei. Perché questa è un'occasione unica. Conosciamo Monaco, Singapore, ci sono circuiti specifici in cui è necessario prendere confidenza nelle prove libere, avvicinarsi sempre di più ai muretti. Attaccherò più di ogni altro weekend".

Alonso ha anche sottolineato che l'affidabilità non proprio perfetta della Red Bull finora in F1 2023 è un'altra potenziale strada per la vittoria a Monaco, in quanto ritiene che possa essere un fattore spesso imprevedibile, come la pioggia attesa per questo fine settimana.

"Penso che siano migliori di tutti gli altri, hanno fatto un lavoro migliore, stanno dominando la stagione e se lo meritano", ha continuato Alonso riferendosi alla squadra campione del mondo in carica.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: FIA Pool

"Per noi è solo un regalo quello che stiamo ottenendo in questo momento. Non ci aspettavamo di essere in questa posizione, quindi ci godiamo ogni fine settimana. Ma, sì, ci sono un paio di fine settimana come questo in cui vengo qui pensando di provare a vincere”.

"Forse è il nostro peggior fine settimana e siamo fuori dai punti. Non si sa mai. Questo è un circuito molto particolare. Ma c'è questa sorta di opportunità unica che si cerca di massimizzare. Abbiamo assistito a un problema al cambio per Max [Verstappen] in Arabia Saudita in Q2 e hanno avuto problemi con la vettura di Checo [Perez] in Australia per tutte le prove libere e le qualifiche”.

"Quindi, se una di queste cose accadesse di domenica, automaticamente il divario si ridurrebbe in modo importante e la situazione diventerebbe più interessante. Il campionato è lungo, non ci arrenderemo".