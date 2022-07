F1 | Alonso: "Alpine inizi presto a lavorare sulla vettura 2023"

Sebbene la squadra di Enstone abbia ottenuto buoni risultati quest'anno e sia impegnata in una lotta serrata con la McLaren per il quarto posto nel Costruttori,Fernando Alonso è consapevole delle sue ambizioni a lungo termine.

E mentre i team stanno valutando se continuare a impegnare risorse nello sviluppo delle loro attuali monoposto o concentrare gli sforzi sulle vetture del prossimo anno, Alonso ritiene che sarebbe un errore puntare troppo sull'attuale A522.

A suo avviso, infatti, il modo in cui una grande squadra come la Mercedes si è ripresa così rapidamente dimostra come la Alpine non possa permettersi di lasciarsi sfuggire alcuna opportunità per il prossimo anno se vuole puntare a vincere nell’immediato futuro.

"Non credo che sarà così facile per noi", ha detto. "Loro [la Mercedes] hanno un'organizzazione enorme e sapevamo che prima o poi sarebbero tornati”.

"Per noi è più un programma a medio-lungo termine. Quindi credo che per noi si tratti di dedicarci alla progettazione della vettura del prossimo anno abbastanza presto così da non compromettere il progetto 2023".

"I grandi team possono iniziare a lavorare sulla macchina del prossimo anno e allo stesso tempo, in parallelo, continuare a migliorare quella di quest'anno. Per gli altri team, invece, questa è una sfida maggiore".

Il progetto A522, tuttavia, non è proprio da buttare. Alonso ritiene che Alpine abbia fatto un buon lavoro con la sua monoposto di questa stagione ed ha suggerito che l'unico obiettivo per un miglioramento immediato è quello di incrementare le prestazioni nelle curve lente.

"Direi che le curve a bassa velocità non sono il nostro punto di forza al momento. Abbiamo visto che a Baku, con molte curve a bassa velocità, alcune vetture erano molto forti".

“L’AlphaTauri ha ottenuto la quinta posizione ed anche la Aston Martin era molto competitiva. Quindi in alcuni circuiti questo tipo di squadre potrebbe tornare in lotta".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Abbiamo bisogno di migliorare un po' di tutto. Non credo che abbiamo un unico punto debole sulla vettura, ma ci sono aree da migliorare ovunque".

La Alpine è stata piuttosto aggressiva con lo sviluppo in questa stagione ed il team principal Otmar Szafnauer suggerisce che continuerà a portare aggiornamenti fino a quando la squadra non raggiungerà il suo limite di budget.

Quando gli è stata chiesta una valutazione sulla bontà delle novità portate in pista dal team transalpino, Szafnauer ha risposto: " È molto incoraggiante”.

"Abbiamo detto all'inizio dell'anno che questo era l'obiettivo del 2022. La curva di apprendimento è ancora molto ripida, quindi bisogna approfittarne e continuare a migliorare le prestazioni della vettura. Continueremo a farlo fino a quando non avremo finito i soldi".