F1 | Alonso allontana il ritiro: "Mi sento migliore degli altri"

Dopo due stagioni lontano dalla Formula 1, Fernando Alonso è tornato lo scorso anno nella massima categoria vestendo i colori della Alpine e portando nel team francese tutta l’esperienza accumulata nelle sue differenti esperienze.

Nel 2021 il due volte iridato è riuscito ad ottenere come miglior risultato il terzo posto in Qatar, mentre quest’anno è stato preso di mira dalla cattiva sorte. In quattro gare Alonso è stato costretto al ritiro e nelle qualifiche del GP d’Australia ha visto sfumare la possibilità di lottare per la pole per un banale inconveniente idraulico.

Nello scorso appuntamento di Imola la sua gara è durata pochi giri. Un contatto al via con la Haas di Mick Schumacher ha danneggiato in modo irrimediabile il fondo e la pancia destra della sua Alpine ed anche in questo caso è stato obbligato al ritiro.

Nonostante abbia 40 anni, e sia il pilota più anziano in griglia, l’idea di appendere il casco al chiodo non lo sfiora minimamente ed anzi vuole prolungare il suo contratto con la Alpine in scadenza quest’anno.

Anche se questo inizio di stagione è stato particolarmente sfortunato, quando gli è stato chiesto cosa lo mantenga ancora così motivato Alonso ha risposto in modo secco: “Perché mi sento migliore degli altri”.

“Quando arriverà qualcuno e mi batterà solo per le sua abilità al volante, o se vedrò che non sono più un fulmine in partenza e bravo nel preparare la vettura, o ancora se il mio compagno di team sarà più veloce di me di un secondo allora alzerò la mano e penserò a fermarmi e fare qualcos’altro”.

“Al momento, però, non sento di trovarmi in questa situazione. Amo correre”.

I detriti volano mentre Lewis Hamilton, Mercedes W13, lotta con Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Guardando la classifica piloti non può non saltare all’occhio il distacco di punti tra Esteban Ocon e lo spagnolo. Il primo, infatti, ha ottenuto 20 punti nei primi quattro appuntamenti della stagione contro i 2 di Alonso, ma lo stesso Fernando ha ammesso come il bilancio potrebbe essere stato decisamente migliore senza tutti gli inconvenienti accaduti.

Ocon, inoltre, può vantare un contratto con la Alpine che lo lega al team francese sino alla fine del 2024 ed inoltra la scuderia transalpina ha tra le sue fila un Oscar Piastri che scalpita per esordire in Formula 1 il prossimo anno dopo aver dominato la stagione 2021 di Formula 2.

La Alpine ha aperto ad un prestito dell’australiano ad un team rivale il prossimo anno e questo comporterebbe il rinnovo di Alonso. Lo spagnolo però non si è sbilanciato ed ha ammesso che novità in merito potrebbero arrivare probabilmente in estate.