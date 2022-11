F1 | Alonso: a Yas Marina casco dedicato a... Sebastian Vettel

Danke Seb. Grazie Seb. Questo è un messaggio che vedremo e leggeremo ancora tanto in questo fine settimana, ultimo weekend di gara della carriera per Sebastian Vettel. Dopo Abu Dhabi arriverà il ritiro dalle competizioni dopo tanti anni in Formula 1, tante vittorie e ben 4 titoli iridati.

Il messaggio, dunque, non sarà una tantum, né un omaggio imprevedibile da parte di tanti piloti nei confronti di un uomo, un pilota che si è speso tanto per la Formula 1 e per il motorsport in generale.

A far scalpore, però, è l'omaggio che Fernando Alonso ha voluto tributare al rivale di tante battaglie all'inizio della decade passata, negli anni che vanno dal 2010 al 2013, proprio l'attuale pilota del team Aston Martin Racing.

Alonso si è presentato a Yas Marina con un casco completamente dedicato a Vettel. Non solo il messaggio "Danke Seb" che trova spazio in entrambe le zone laterali del casco, ma anche la stessa livrea che il tedesco utilizza in Formula 1 da anni.

Casco di Fernando Alonso, Alpine Photo by: Fernando Alonso

Sfondo bianco con banda laterale che parte dalla mentoniera e termina dalla parte opposta del casco, con i colori della bandiera tedesca. Un bel pensiero da parte di Alonso, che rende così omaggio a Sebastian, grande rivale nelle lotte per i titoli iridati 2010 e 2012.

In quel frangente, Vettel riuscì sempre a battere Fernando quando lo spagnolo difendeva i colori della Ferrari, mentre il tedesco era la punta di diamante del team Red Bull Racing.

L'addio di Vettel alla Formula 1, invece, porterà Fernando Alonso a prendere proprio il suo posto all'inizio della prossima stagione in Aston Martin Racing.