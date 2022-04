F1 | Allison: "La W13 ha il potenziale per lottare nel mondiale"

La Mercedes è stata la grande delusione del GP del Bahrain, anche se alla fine ha messo insieme un bottino di punti, grazie al terzo posto di Lewis Hamilton e il quarto di George Russell, che la pone al secondo posto nella graduatoria dei Costruttori.

I 27 punti nel carniere contro lo zero della Red Bull non devono distogliere la squadra di Brackley dai problemi che la W13 ha palesato al debutto. E James Allison, CTO della Stella non è certo il tipo da girarci intorno.

La Mercedes è sempre stata vista come la macchina con il “motorone” e vedere le W13 non eccellere nelle velocità massime è stato il primo segnale che a Sakhir c’era qualcosa che non andava…

George Russell, Mercedes W13, quarto in Bahrain Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Penso che la maggior parte di ciò derivi dalle dimensioni del nostro alettone posteriore – ha detto Allison - guardando la sezione frontale del nostro era decisamente la più grande. Le ali posteriori sono un fattore importante nella resistenza all’avanzamento della vettura e il drag è un fattore importante che incide sulla velocità massima in rettilineo”.

“A incidere ci possono essere anche piccole differenze nella potenza dei motori, ma in questo momento non credo che nessuno abbia l’esatto ordine gerarchico delle attuali power unit, sebbene i divari se ci sono, a mio parere sono molto piccoli”.

Ecco la power unit M13 della Mercedes: a Sakhir è stata usata una mappa molto tranquilla Photo by: Uncredited

La sensazione è che la Mercedes non abbia spinto le mappature dei motori per allungare la vita delle PU (lo si è visto anche nei team clienti) e il combinato con le ali più cariche abbia determinato velocità non in linea con le attese delle frecce d’argento…

“E’ lecito chiedersi perché abbiamo utilizzato le ali più grandi e perché non abbiamo avuto le prestazioni che avremmo voluto? Bene, questa ovviamente è la domanda da un milione di dollari. Al momento dobbiamo usare un'ala grande per garantirci il carico aerodinamico utile a ottenere il miglior tempo possibile con la nostra macchina, ma non è all'altezza di ciò che è serve per essere competitivi. Contiamo di migliorare in fretta la nostra macchina per montare ali posteriori più scariche e tornare veloci sul dritto”.

Mercedes W13: i tentativi sul fondo per cercare di ridurre l'effetto del porpoising, problema ancora non risolto Photo by: Giorgio Piola

La W13 nella conformazione mini delle pance soffre il saltellamento in rettilineo e per ridurre il porpoising i tecnici sono costretti ad alzare l’altezza da terra, perdendo carico verticale. E la compensazione è avvenuta con ali più grandi…

“Il saltellamento è qualcosa che ha colpito tutti i team quando questa generazione di auto è stata portata in pista solo poche settimane fa. I meccanismi che lo causano, sebbene non siano ancora del tutto compresi, sono piuttosto diversi da quelli che i commentatori stanno fornendo sul web e in TV. La rapidità con cui ogni squadra saprà risolvere questo problema darà un vantaggio competitivo”.

“Abbiamo patito il porpoising sulla nostra macchina, specialmente quando abbiamo inserito il pacchetto di aggiornamento da gara nell'ultimo test invernale, il saltellamento che abbiamo visto è stato molto elevato. Al momento cerchiamo di controllarlo dovendo rinunciare alle prestazioni della macchina. Nelle prossime settimane contiamo di trovare delle soluzioni che ci permetteranno di sfruttare il fondo senza saltellamenti. Ovviamente non vediamo l'ora di portare in pista queste soluzioni: stiamo lavorando sodo in fabbrica per trovarle, realizzarle, portarle in macchina e poi goderne i vantaggi: contiamo di tornare davanti nella griglia”.

Serve un grande lavoro per tornare alla vittoria dopo il Bahrain?

“Beh, non cerchiamo solo il successo in gara, ma vogliamo competere per i campionati. Questo è lo scopo: certo i titoli arrivano vincendo i GP. Ma dobbiamo fare un grosso lavoro perché a Sakhir eravamo a 6 decimi dal ritmo dei leader. In realtà dopo i test invernali avevo temuto di peggio: il miglioramento che siamo riusciti a trarre fra i test invernali e la prima gara, che magari non era visibile ai tifosi, è stato rassicurante all'interno della squadra: torneremo rapidamente a una macchina competitiva e saremo in grado di perseguire gli obiettivi”.

“La nostra è un'auto ambiziosa, alcuni sosterranno che forse abbiamo morso più di quanto possiamo masticare, ma intendiamo risolvere i problemi il più rapidamente possibile. Speriamo nelle prossime due o tre gare, ma in ogni caso metteremo la nostra macchina davanti”.

I pit stop in Bahrain della Mercedes sono stati poco veloci, ma sicuri Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La Mercedes è parsa cauta anche nei pit stop?

“Sì, decisamente. C'è sicuramente spazio per migliorare. Ma siamo andati in gara con un obiettivo in mente. Le ruote e gli pneumatici sono molto più grandi e pesanti rispetto a quelli dell'anno scorso. E non è l'unico cambiamento, perché il cerchione è standard e di conseguenza l'interfaccia tra la ruota e la monoposto è standard. Non ci sono le condizioni per fare un bel pit stop come negli ultimi anni. Dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Abbiamo preferito fare soste sicure per evitare di perdere molti secondi con un possibile errore”.

“Ora cercheremo di migliorare le procedure nei piccoli dettagli in modo da tornare a tempi di cambio gomma più competitivi senza correre dei rischi".