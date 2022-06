F1 | Allarme Russell: i team nicchiano, ma la FIA tace

George Russell ha rotto il silenzio. Con coraggio. E non conta che l’inglese sia il pilota che guida la Mercedes W13, la monoposto che più soffre il porpoising, per cui potrebbe essere quello a trarre il maggiore vantaggio da un cambiamento delle regole.

Ha parlato per bocca del direttore della Grand Prix Drivers' Association (GPDA): George Russell ieri ha lanciato un serio allarme: “Credo che sia solo questione di tempo prima che si verifichi un grave incidente. Tanti di noi riescono a malapena a tenere la vettura dritta su questi dossi. Si può vedere anche in curva come queste macchine siano vicine al terreno. Anche le F2 sono nella medesima situazione, solo che con il tipo di vetture che guidiamo oggi avere così tanti sobbalzi non è certo ideale".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Non è il massimo far andare ai 300 all'ora le monoposto di oggi con questo effetto suolo. E' una ricetta perfetta per fare in modo che avvenga un disastro. Non credo che potremo sostenere questa situazione per tre anni o per il tempo in cui dovremo attendere soluzioni".

Un’accusa condivisa da altri piloti, molti dei quali devono fare ricorso alle cure dei fisioterapisti per limitare il dolore alla schiena e al collo. Basta guardare le immagini televisive dei piloti ritratti con la helmet camera per capire qual è la portata del problema che avrà sicuramente effetti sanitari nel tempo.

I saltellamenti (non solo in rettilineo) sono un problema che i team pensavano di risolvere in fretta, ma il fenomeno che sembrava attenuato, si è ripresentato violento sulla pista azera, un circuito cittadino con un rettilineo molto lungo pieno di dossi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Le squadra, però, non vogliono che si prendano drastici provvedimenti a breve termine, soprattutto perché non tutte le monoposto soffrono del problema allo stesso modo. Già l’anno scorso erano stati discussi degli interventi per evitare il porpoising (la FIA voleva imporre un’altezza minima da terra), ma sono stati diversi a mettersi di traverso.

E chi oggi dispone di monoposto competitive non vuole certo perdere un vantaggio con un cambiamento di norme in stagione. Alzando l’altezza minima del fondo da terra i pompaggi si riducono, ma si riducono anche le prestazioni. Si valuta che sollevando la monoposto di 20 millimetri si perda il 10 per cento del carico con un aumento del tempo di un secondo.

I tecnici abbassano le macchine in funzione della capacità del pilota di sopportare le sollecitazioni e il dolore, per cui i conduttori diventano vittime di una situazione non tollerabile nella speranza di trarre buone prestazioni e risultati.

Che le squadre tutelino i valori prestazionali raggiunti con lo sviluppo e la ricerca delle monoposto non ci sorprende affatto, quello che ci sorprende è l’assenza della FIA. Se è una questione di sicurezza, allora deve essere discussa da chi legifera in F1, cercando una soluzione che potrebbe essere introdotta l’anno prossimo, visto che la progettazione delle vetture 2023 è appena iniziata.

Andreas Seidl, Team Principal della McLaren, Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, dovrebbe raccogliere gli allarmi dei piloti, tutelando la loro sicurezza, ma la Federazione Internazionale tace. Colpevolmente, preferendo lanciare le campagne sull’abbigliamento ignifugo dei piloti (che, comunque, condividiamo).

I team hanno posizioni molto diverse. Andreas Seidl, team principal McLaren è in sintonia con i cambiamenti…

"Comprendiamo il problema che in alcune vetture è brutale per i piloti: credo sia giusto parlarne nella F1 Technical Commission, per vedere come affrontarlo - ha affermato Seidl – ben sapendo che ogni squadra saprebbe come fermarlo subito”.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, capo Mercedes, allarga l’analisi…

"Abbiamo visto monoposto che soffrono il problema e altre che lo sentono di meno. Posso parlare per i nostri due piloti: stanno avendo dei problemi e si arriva al punto che anche un fisioterapista a volte non riesce a rimetterli a posto. Dobbiamo vedere come si svilupperà il porpoising”.

Mattia Binotto, team principal Ferrari, è fiducioso che il saltellamento possa essere risolto…

"Le Formula 1 non sono le vetture più comode da guidare. Penso che siano una sfida per i piloti, senza dubbio. È una sfida tecnica, e guardando a noi stessi poso dire che abbiamo già fatto dei progressi ma è ancora troppo presto per giudicare. Sono abbastanza sicuro che troveremo una soluzione a medio-lungo termine”.

Le posizioni delle squadre sono legittime, è il silenzio della FIA che proccupa…