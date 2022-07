F1 | Allarme Red Bull: cambiate le PU di Verstappen, Perez e... Gasly

Non ci sarà alcuna penalizzazione perché Max Verstappen utilizza ancora la PU2 della RBPTH001, ma i meccanici del team di Milton Keynes sono impegnatissimi nel lavorare sulla RB18 del leader del mondiale dopo aver sostituito il motore Honda passando alla terza unità.

Deve essere scattato un allarme affidabilità perché sono state decise le sostituzioni anche delle power unit di Sergio Perez e Pierre Gasly sull’AlphaTauri AT03 che andrà in penalità dovendo fare ricorso al quarto propulsore. E si accoderà in fondo alla griglia.

Motore termico, turbo, MGU-H e MGU-K oltre a batteria, centralina e scarichi: la Red Bull non vuole correre rischi e approfitta per cambiare tutto il sostituibile prima della corsa.

L’olandese al via del GP d’Ungheria si schiererà al decimo posto, in quinta fila, dopo aver accusato ieri in qualifica una perdita di potenza nell’ultimo e decisivo run della Q3. L’inconveniente ha mandato su tutte le furie un agitato Max che, già nel primo tentativo, aveva compiuto un errore alla curva 2 che gli ha impedito di mostrare il vero potenziale della RB18.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen voleva che i tecnici gli dessero le necessarie indicazioni per cercare di risolvere il problema tecnico agendo sui parametri del volante computer, ma l’ingegner Lambiase lo ha silenziato spiegando che non era il caso di dare informazioni riservate via radio.

Max ha parlato di problema alla batteria, lasciando intendere che ad andare in crisi sia stato il sistema ibrido, mentre Helmut Marko ha spostato l’interesse su un particolare meccanico.

Comunque sia, nel box Red Bull c’è un’attività febbrile per preparare la monoposto in vista della corsa magiara, nella consapevolezza che con una RB18 perfettamente in ordine l’arancione è in grado di costruire una rimonta: i tecnici diretti da Pierre Waché avevano stravolto l’assetto dopo le deludenti prove libere del venerdì e non avevano nascosto l’ambizione di dare qualche dispiacere alla Ferrari, sulla pista dove a Maranello auspicano la conquista di una doppietta.

Verstappen era deluso per aver patito la noia alla power unit in qualifica, mentre Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha commentato: “Max non si deve lamentare perché se il problema fosse emerso due giri più tardi se lo sarebbe trovato in gara e per lui sarebbe stato certamente peggio”.