F1 | Norris sta male: la McLaren ha messo in pre-allarme De Vries

C’è allarme in McLaren: Lando Norris non parteciperà alla prevista conferenza stampa della FIA prevista alle 18:05. Il pilota inglese preferisce stare in albergo per vedere se riuscirà a recuperare una condizione minima e sufficiente per guidare domani la MCL36 nelle prove libere e in qualifica.

La squadra di Woking, infatti, ha ufficializzato su Twitter che il suo pilota potrebbe essere stato vittima di un’intossicazione alimentare che lo sta debilitando con nausea, vomito e diarrea.

In McLaren c’è molta apprensione perché quello del GP del Brasile è il terzo e ultimo appuntamento della stagione che prevede la Sprint Race sabato pomeriggio e comporta, quindi, un programma che anticipa le qualifiche a venerdì pomeriggio dopo l’unico turno di prove libere utile a definire la messa a punto della vettura.

I medici di Formula Medicine diretti dal dottor Riccardo Ceccarelli stanno curando l'inglese e non disperano di riuscire a rimettere in macchina il pilota titolare.

Nel team britannico, però, si sta pensando di attuare un piano B mettendo in pre-allarme Nyck De Vries che è il pilota di riserva condiviso con la Mercedes. L’olandese potrebbe tovarsi nella situazione di essere il conduttore che nella stessa stagione ha avuto il privilegio di guidare le monoposto di quattro team, prima di approdare all’AlphaTauri dove sarà pilota titolare l’anno prossimo.

Nyck de Vries, nei panni del pilota tester della Mercedes nel GP del Messico Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De Vries finora è salito nell’abitacolo di Aston Martin (prove libere FP1 nel GP d’Italia), ha corso con la Williams al posto di Alexander Albon a Monza e poi ha guidato la Mercedes nelle FP1 in Messico. Senza dimenticare che Nyck è stato fra i tre prescelti per il test dell’Alpine all’Hungaroring con Antonio Giovinazzi e Jack Doohan e nei test di Abu Dhabi, dopo l’ultimo GP stagionale prenderà confidenza anche con la AT03, stabilendo quasi sicuramente un record, visto che avrà avuto l’opportunità di condurre almeno metà delle monoposto della griglia di partenza.

Ovviamente in McLaren contano di recuperare Lando in tempo per domani, ma il frisone è pronto alla chiamata se ce ne sarà il bisogno…