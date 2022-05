F1 | Allarme Ferrari: sostituito il telaio di Sainz

La Ferrari ha deciso di sostituire il telaio di Carlos Sainz. I tecnici della Ferrari hanno deciso di intervenire sulla F1-75 dopo che sono emersi problemi nell’impianto di alimentazione del motore 066/7: evidentemente i dati della telemetria hanno indicato che sulla monoposto dello spagnolo si sono registrate delle anomalie all’interno del serbatoio dove è collocata la pompa della benzina Marelli per il pescaggio del carburante.

Carlos Sainz, Ferrari, parla con l'ingegnere di pista Adami Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’intervento di riparazione in pista avrebbe richiesto molto tempo e sarebbe stato piuttosto delicato, per cui la squadra del Cavallino ha preferito ovviare al problema procedendo all’assemblaggio del telaio di scorta che ogni team si porta di riserva. Un lavoro impegnativo ma che dà maggiori garanzie che il pilota spagnolo possa tornare in pista per il terzo turno di prove libere alle ore 13:00 senza correre il rischio di ulteriori panne.

McLaren MCL36: sostituito il telaio di Lando Norris Photo by: Uncredited

Oltre a Carlos ha dovuto fare ricorso a un telaio nuovo anche Lando Norris: la decisione del team di Woking non ci ha stupiti dopo la violenta scordolata nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna nella quale il pilota inglese ha danneggiato non solo il nuovo fondo della McLaren MCL36 ma anche la parte inferiore della scocca.