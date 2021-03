Alfa Romeo: Vasseur positivo al COVID, operativo da casa

Brutta tegola per il team Alfa Romeo. Il team principal Frederic Vasseur non è presente nel paddock di Sakhir e salterà i test collettivi che inizieranno domani. Il manager francese, infatti, è in auto isolamento dopo essere risultato positivo al COVID-19.

La squadra di Hinwil ha ufficializzato la notizia poco fa in un comunicato: Vasseur si era sottoposto a un tampone dal quale era era emersa la sua positività e ha ripetuto due giorni dopo un controllo seguendo i protocolli stabiliti dalle autorità francesi e il secondo esame ha giù dato un esito negativo. Fred si era subito isolato a casa sua sebbene non mostri alcun sintomo.

Nell'interesse della sicurezza del paddock di Formula 1, Vasseur non si è trasferito in Bahrain e continuerà a lavorare da casa per i prossimi sette giorni. Il team principal sarà pienamente operativo èerché sarà collegato da remoto al garage per tutta la durata del test.

E' per questo che non ci sarà alcuna figura nominata dal team per fare le sue veci, visto che sarà in grado di di seguire tutte le decisioni da prendere e parteciperà a tutte le attività di PR previste con il supporto di mezzi tecnologici.