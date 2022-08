F1 | Alfa Romeo terminerà la partnership con Sauber a fine 2023

Questa mattina Audi ha annunciato che a partire dal 2026 entrerà in Formula 1 come motorista, ma entro la fine dell'anno ufficializzerà anche il suo ingresso come costruttore che darà il nome a un team già esistente e che ormai da trent'anni fa parte del Circus iridato.

Non è un segreto che Audi stia lavorando per realizzare una partnership con la Sauber, ossia l'attuale Alfa Romeo Racing. Dopo il primo passo fatto dalla Casa di Ingolstadt è immediatamente arrivato il secondo passo che porterà Audi a unirsi a Sauber.

Alfa Romeo, attraverso un comunicato diramato dal Gruppo Stellantis, realtà di cui fa parte, ha reso noto che al termine della prossima stagione, dunque quella 2023 di Formula 1, concluderà la sua partnership con Sauber Motorsport.

Il comunicato recita così: "Alfa Romeo comunica che la sua partnership con Sauber Motorsport terminerà entro la fine del 2023".

"Alfa Romeo ha annunciato il suo ritorno in F1 nel 2017 con un piano a lungo termine, e nel luglio 2022 ha comunicato la decisione di continuare la sua partnership con Sauber anche per il 2023, visti i promettenti risultati della prima metà della stagione, sia in termini di prestazioni che di marketing e di positiva collaborazione con il team".

Come già affermato dal comunicato stesso, Alfa Romeo aveva recentemente allungato la partnership con Sauber Motorsport. Lo aveva fatto per un solo anno, così da capire quale potesse essere la competitività delle monoposto realizzate a Hinwil per poi studiare la strategia giusta di marketing ed, eventualmente, allungare ancora il rapporto.

L'arrivo di Audi ha così tranciato quasi di netto la partnership che negli ultimi anni ha unito Alfa Romeo - marchio sponsor - a Sauber. Per Sauber si aprirà una nuova parentesi, forse la più importante dopo quella che l'ha vista correre assieme a BMW ormai diversi anni fa.

"Dal momento che la svolta economica e industriale del marchio sarà raggiunta nel 2022, Alfa Romeo valuterà ora tra le numerose opportunità sul tavolo, e deciderà quale sarà la migliore per sostenere la strategia a lungo termine e il posizionamento del marchio", ha concluso il comunicato.