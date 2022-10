F1 | Alfa Romeo: prima FP1 per Theo Pourchaire ad Austin

Il diciannovenne francese, attualmente secondo nella classifica della Formula 2, farà la sua prima apparizione sulla C42 dell'Alfa Romeo al Circuit of the Americas, dopo aver guidato un'Alfa del 2019 in un test privato all'Hungaroring lo scorso agosto.

Al COTA sostituirà Valtteri Bottas, mentre il debutto di Guanyu Zhou in Bahrein sarà conteggiato ai fini delle due sessioni riservate agli esordienti dal team.

L'Alfa Romeo ha anche annunciato che Pourchaire sarà promosso a pilota di riserva per il 2023, ruolo che quest'anno è stato occupato da Robert Kubica.

"Sono entusiasta di fare il mio debutto nelle prove libere ad Austin", ha dichiarato Pourchaire, che ha vinto tre gare di F2 nella sua seconda stagione nel campionato, sul circuito di Sakhir in Bahrain, a Imola ed a Spa.

"Sarà la mia seconda volta al volante di una vettura di Formula 1, ma per certi versi sarà come se fosse la prima, perché questa volta sarà durante una sessione ufficiale del Gran Premio".

"È un sogno che si avvera e voglio ringraziare l'Alfa Romeo per avermi dato fiducia e per avermi concesso questa straordinaria opportunità".

"Non vedo l'ora di scendere in pista e mi impegnerò per ottenere il massimo e per fare del mio meglio per supportare la squadra nella preparazione del Gran Premio degli Stati Uniti".

Il debutto di Pourchaire era stato programmato per il Gran Premio di casa, al Paul Ricard, prima che la cancellazione del Gran Premio di Russia spingesse la F2 a spostare la gara di supporto al GP di Francia. Vasseur aveva infatti deciso che Pourchaire non avrebbe guidato l'Alfa Romeo in nessun weekend in concomitanza con la F2.

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Il team principal dell'Alfa Romeo ha lodato i progressi di Pourchaire da quando è entrato a far parte della Sauber Academy nel 2019, dopo essersi classificato al secondo posto nel campionato di Formula 3 2020 ed essere diventato il più giovane vincitore di sempre della F2, quando si è imposto nella gara di Monaco la scorsa stagione.

"Theo ha fornito grandi prestazioni nel corso di questa stagione, così come negli anni precedenti", ha commentato Vasseur. "Lavoriamo a stretto contatto con lui da quasi quattro anni, come membro della nostra Academy, e siamo rimasti colpiti dai suoi costanti progressi e dal suo sviluppo come pilota e, cosa altrettanto importante, come persona".

"Siamo lieti di concedergli la prima uscita nelle prove libere la prossima settimana: è un'opportunità meritata e sono sicuro che ci impressionerà ancora una volta con le sue prestazioni, mentre aiuterà la squadra a raccogliere dati preziosi in vista del Gran Premio degli Stati Uniti".

Pourchaire non sarà l'unico esordiente a fare chilometri nelle FP1 ad Austin: Robert Shwartzman, vicecampione di Formula 2 nel 2021, farà il suo debutto sulla Ferrari, mentre Logan Sargeant girerà per la Williams.

Antonio Giovinazzi avrà invece la sua ultima uscita con la Haas, che questa settimana ha annunciato che farà girare Pietro Fittipaldi in Messico e ad Abu Dhabi.