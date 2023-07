F1 | Alfa Romeo presenta una livrea speciale per il GP del Belgio

Alfa Romeo Racing si presenterà a Spa-Francorchamps, sede dell'ultimo appuntamento di Formula 1 prima della pausa estiva, con una livrea speciale per celebrare la sua partnership con Kick, gigante nel settore dello streaming.

Le C43 di Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou si presenteranno in Belgio con la livrea che, per la maggior parte, sarà uguale a quella utilizzata sino a oggi, ma ci saranno diversi accenti verde fluo che daranno un tocco molto acceso alle vetture realizzate a Hinwil.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Il verde fluo troverà posto non solo sul nome dello sponsor - presente sul muso, sulle paratie verticali dell'ala anteriore, sulle mance e sul main plane dell'ala posteriore, ,ma anche sul profilo principale dell'ala anteriore, sugli specchietti e sui disegni realizzati sui copri cerchi in metallo.

Alessandro Alunni Bravi, team principal di Alfa Romeo Racing, ha dichiarato: "KICK ha rivoluzionato il proprio settore di mercato fin dalla sua nascita e la livrea che ha creato per noi per Spa rientra in questa filosofia: è diversa, è sorprendente, è qualcosa di progettato per essere diverso e creare attenzione".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"La loro attenzione per i creatori, esemplificata molto chiaramente sulla livrea della vettura, non è dissimile da come operiamo noi come team: la nostra forza, e la forza della piattaforma, è tanto grande quanto quella di coloro che vi contribuiscono - nel nostro caso, i membri del nostro team a bordo pista e a casa".

"KICK ha ridefinito lo streaming nel suo mondo e sta portando la sua innovazione anche al nostro team Esports, con un programma ambizioso per il F1 Esports Pro Championship di quest'anno: siamo felici di celebrare il loro lavoro con una livrea altrettanto dirompente per questo weekend".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Queste invece le parole di Akhil Sarin, direttore di Acquisition, Kick.com: "In soli sette mesi, Kick.com ha 14 milioni di utenti registrati e ha generato 15 milioni di dollari per i suoi creatori, diventando una delle piattaforme sociali in più rapida crescita, in termini di acquisizione. Non potremmo essere più orgogliosi di avere KICK a ispirare la livrea per il prossimo weekend del GP a Spa".

"Noi di KICK mettiamo i nostri creatori al primo posto, mettendo in evidenza i nomi dei nostri ambasciatori sull'aureola della nostra auto di F1. Siamo orgogliosi di portare correttezza e stile nel gioco del live-streaming. La nostra divisione del business 95-5 per i nostri creatori è ciò che permette a KICK di eccellere rispetto ai suoi concorrenti, come evidenziato nella livrea. La livrea ispirata a KICK colpisce per la sua elegante semplicità".

"Dedichiamo la livrea speciale di KICK Streaming alla nostra comunità, che in molti modi e a modo suo ha contribuito al successo di KICK. Sono gli animatori della prossima generazione".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo