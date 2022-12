F1 | Alfa Romeo prepara l'addio a Vasseur, prima del sì a Ferrari

Qualcosa comincia a muoversi. Se a Maranello tutto tace potendo contare sulla presenza del dimissionario Mattia Binotto fino alla fine dell’anno, ciò non vuol dire che la situazione si sia cristallizzata come in un fiocco di neve.

I primi cambiamenti è più facile che partano da Hinwil. L’Alfa Romeo finora è stata monoliticamente in silenzio senza nemmeno commentare le voci di un possibile passaggio di Frederic Vasseur al ruolo di team principal Ferrari. Anzi le voci davano che il manager francese fosse saldamente al suo posto in Svizzera.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Ora lo scacchiere è destinato a modificarsi, perché si devono muovere le prime pedine. È normale, infatti, che ci sia prima l’uscita di Vasseur dall’Alfa Romeo Racing e solo in seconda battuta la Ferrari annunci l’approdo alla Scuderia del nuovo team principal.

Le indiscrezioni indicano che all’inizio della prossima settimana a Hinwil verrà stilato il comunicato di saluto della Sauber a Frederic. Il transalpino ha guidato la squadra elvetica dal 12 luglio 2017, quando l’ingegnere aeronautico di Draveil aveva accettato la chiamata per prendere il posto di Monisha Kaltenborn alla conduzione del team a oggi.

Vasseur non è stato un team principal full time, visto che al ruolo di team principal Alfa Romeo ha dedicato metà del suo tempo, avendo altri importanti interessi da curare al di fuori della squadra di F1.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La squadra elvetica deve trovare un sostituto di Frederic: è evidente che si deve costruire un futuro della squadra che alla fine del prossimo anno vedrà uscire l’Alfa Romeo e l’influenza del Gruppo Stellantis per entrare sempre di più nell’influenza dei Quattro Anelli. Chi sarà il prescelto in una fase che potrebbe essere “ponte” in vista di un coinvolgimento più diretto di Audi.

La Sauber, quindi, sarà alla ricerca di un team principal, mentre Frederic potrà rispondere alla chiamata della Ferrari. È molto probabile che il francese diventi ufficialmente operativo a Maranello dall’inizio del nuovo anno, ma c’è chi giura di averlo visto in Emilia perché avrebbe già trovato casa vicino alla factory del Cavallino per essere subito funzionale al nuovo ruolo.

Benedetto Vigna, amministratore delegato Ferrari Photo by: Ferrari

John Elkann e Benedetto Vigna, quindi, darebbero corso al piano che avevano stilato, lasciando l’uscita di Mattia Binotto come coda della stagione 2022, per iniziare il 2023 con la nuovelle vague.

Se la 675, vettura che è in avanzata fase di realizzazione a Maranello, dovesse rispettare le aspettative, è lecito attendersi una monoposto competitiva. Vasseur ha la possibilità di voltare pagina con un mezzo che dovrebbe sfidare Red Bull e Mercedes.

Simone Resta, dt Haas, con Andrea Pontremoli, CEO Dallara e Gunther Steiner, Team Principal Haas al Trofeo Bandini Photo by: Stefano Casadio

Il francese dovrà apportare dei correttivi alla struttura indicando un direttore tecnico (e si parla con più frequenza del ritorno dii Simone Resta) e i cambiamenti che vorrà apportare all’organigramma, toccando i fili scoperti dei ruoli più criticati.