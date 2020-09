F1: Alfa Romeo non cambia il telaio a Giovinazzi per Monza

Il telaio della Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi dovrebbe essere salvo in vista del Gran Premio d'Italia che si svolgerà a Monza nel weekend.

Dopo il tremendo botto di cui il pugliese era stato sfortunato protagonista domenica scorsa a Spa-Francorchamps, c'era il rischio che la C39 avesse riportati danni seri e che quindi in Brianza i tecnici della Sauber Engineering avrebbro dovuto mettere pesantemente mano alla monoposto per sistemarla.

Stando invece a quello che ha detto il ragazzo di Martina Franca, pare che la sua auto #99 possa prendere parte senza alcun intervento ulteriore alla gara tricolore.

"Io sto bene, nessun acciacco, l'importante è che anche George Russell sia a posto dopo essere stato coinvolto nell'incidente - ha detto Giovinazzi - Dal punto di vista della vettura, pare che tutto sia ok, poi è chiaro che io abbia commesso un errore e da qui si debba imparare. Un pilota deve sempre spingere al massimo ed è quello che faccio e farò. Purtroppo a Spa è andata così".

"Detto ciò, voglio dimenticare tutto visto che Spa è un po' come una maledizione per noi; ora si deve pensare a Monza e provare ad ottenere un bel risultato per la squadra".

12 mesi fa, "Giovi" era stato protagonista di una grandissima gara a Monza, classificandosi nono e prendendo due punti iridati che gli erano costati un... taglio di capelli.

Oggi è chiaro che con un motore Ferrari molto differente rispetto a quello che lo spingeva nel 2019, il 26enne dovrà giocarsi tutte le carte disponibili anche pensando alla sua permanenza in F1 il prossimo anno.

"Sono in Formula 1 senza avere grandi sponsor o nomi alle mie spalle, ma per i risultati e il talento; sappiamo tutti che è difficile restarci e bisogna sempre fare bene, ogni weekend".

"Abbiamo visto tante volte che una settimana puoi essere uno forte e quella dopo no. Personalmente so che se continuo a fare del mio meglio e a portare punti alla squadra, nessuno potrà levarmi il posto nel 2021. Ma ancora non ne ho parlato con il team".