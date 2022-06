F1 | Alfa Romeo: livrea tricolore a Baku per l'arrivo della Tonale

Alfa Romeo dà solo il nome al team Sauber di Formula 1, ma in questo fine settimana sarà ancora più italiano grazie alla livrea speciale che sfoggerà al Gran Premio d'Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale 2022.

Il team diretto da Frédéric Vasseur si presenterà a Baku con una livrea nuova di zecca e, per di più, tricolore. Questa colorazione è stata pensata per celebrare il lancio della nuova Alfa Romeo Tonale in Europa.

La veste presentata oggi sarà utilizzata sulle C42 per tutto il fine settimana di gara di Baku. La Tonale, invece, sarà presente in tutti gli show room europei e la livrea è stata pensata proprio per rendere ulteriormente più salda la partnership tra la Casa milanese e il team che ha sede a Hinwil.

Monoposto di Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Passiamo però a descrivere la livrea delle C42 di Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Il verde è un richiamo al Verde Montreal usato per il lancio della Tonale, ma anche un forte legame con l'identità Afa Romeo per il passaggio a un concetto di mobilità più responsabile e sostenibile senza però dimenticare sportività, dinamica di guida e qualità premium.

Rimangono poi il bianco e il rosso, colori base della livrea 2022 delle C42, sfruttati dal Centro Stile Alfa Romeo per realizzare la livrea tricolore.

Monoposto di Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo