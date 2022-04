F1 | Alfa Romeo: la qualifica ha "nascosto" il buon passo in gara

L'Alfa Romeo è arrivata in Australia con l'obiettivo di continuare il suo buon inizio di stagione, dopo aver chiuso al sesto posto con Valtteri Bottas in Bahrain ed aver centrato la Q3 in Arabia Saudita prima del ritiro in gara.

Il suo compagno di squadra, Zhou Guanyu, ha fatto un punto al suo debutto in F1 in Bahrain, regalando alla squadra il suo primo doppio piazzamento a punti dalla gara di Imola del 2020.

Ma nessuno dei due piloti è riuscito a raggiungere la Q3 in Australia, ponendo fine ad una striscia di 103 qualifiche nella top 10 per il finlandese, che ha spiegato che probabilmente l'errore è stato quello di montare un'ala posteriore più piccola dopo che è stata rimossa la quarta zona DRS.

Bottas ha perso parecchio tempo per superare l'Aston Martin di Lance Stroll, ma poi è stato in grado di concludere la gara all'ottavo posto, mentre Zhou ha sfiorato la zona punti, chiudendo in 11° posizione.

Il team principal Vasseur ritiene che il ritmo in gara fosse in linea con quanto visto tra Bahrain ed Arabia Saudita, e che l'unica sessione al di sotto delle aspettative sia stata la Q2.

"E' stato un passo indietro in qualifica, penso che abbiamo sbagliato la Q2", ha detto Vasseur a Motorsport.com. "Ma la Q1 è stata molto buona. Eravamo sesti e il ritmo di gara poi era buonissimo. Il problema è che abbiamo perso troppo tempo in pista, dietro a Lance Stroll soprattutto".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

"Ma nel complesso sono molto contento del ritmo, anche di quello di Zhou, perché ha fatto molto bene".

"Penso che per noi sia un buon fine settimana, sulla stessa linea dei primi due. Avremmo dovuto solo essere un po' più efficienti in Q2 probabilmente. Se fossimo partiti in una posizione migliore, il nostro weekend sarebbe stato diverso. Nel complesso, penso che abbiamo fatto un buon fine settimana".

Il bottino di punti di Bottas ha permesso all'Alfa di rimanere sesta nel campionato Costruttori, scavalcando la Haas dopo che le McLaren è risalita in classifica grazie al quinto ed al sesto posto di Melbourne.

Vasseur ha ammesso che l'Alfa Romeo era un po' preoccupata in vista della trasferta australiana, che in realtà ha dato ulteriori conferme sul buon potenziale della C42.

"Sono un po' più fiducioso per le prossime due gare, perché abbiamo anche dei buoni aggiornamenti in cantiere", ha detto. "E sembrano buoni".