Alfa Romeo: Kubica sulla C41 domani a Barcellona

L’Alfa Romeo sarà in pista domani a Barcellona con la C41 che farà il suo debutto in pista per il filming day che il team di Hinwil ha programmato in Spagna. Il pilota che è stato chiamato a guidare la nuova monoposto è Robert Kubica, terzo conduttore del team.

La scelta non deve affatto sorprendere dal momento che il polacco è il testimonial ideale per la Orlen, la società petrolifera con sede a Plock, che è diventata sponsor prioritario sulle pance dell’Alfa Romeo. Ricordiamo che il lancio della monoposto svizzera è stato fatto proprio a Varsavia in onore di questo marchio che assume un’importanza sempre maggiore.

Robert, quindi, avrà la possibilità di vagliare qual è il potenziale della C41, una macchina molto simile alla precedente C39 se non per l’adozione di un muso più stretto nell’anteriore e per il nuovo motore Ferrari che, a detta degli uomini del team, dovrebbe assicurare un sensibile incremento di potenza rispetto alla deludente power unit dello scorso anno.

Tutti riconoscono a Kubica anche delle eccellenti doti di collaudo, per cui il fatto che a lui sia concesso il privilegio di effettuare i 100 km di shake down non ha creato alcun attrito all’interno della squadra, anche se Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi avranno solo un giorno e mezzo per ciascuno per impratichirsi con la nuova Alfa Romeo nei test in Bahrain.