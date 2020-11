Alfa Romeo: Kubica in FP1 con la C39 di Raikkonen in Bahrain

Robert Kubica farà il suo ritorno al volante dell’Alfa Romeo C39 domani nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Per il pilota polacco si tratta della quarta apparizione con la squadra di Hinwil nel corso della stagione 2020.

Kubica, pilota di riserva dell'Alfa, prenderà in questo appuntamento prenderà in consegna la monoposto di Kimi Raikkonen. L'ex pilota Williams, che quest’anno ha corso con la BMW nel DTM, non tornava al volante della macchina di Hinwil dal mese di agosto ( le precedenti uscite erano state nel GP di Stiria, in quello di Ungheria e a Silverstone in occasione del GP del 70° Anniversario.

"Sono molto contento di tornare al posto di guida per la prima volta da agosto - ha detto Kubica - . Può sembrare molto, ma la mia stagione è stata molto impegnativa sia per il lavoro al simulatore in fabbrica e il programma DTM, quindi mi è sembrato che il tempo sia trascorso abbastanza velocemente”.

"Ora che la mia stagione in DTM è finita, non vedo l'ora di tornare al mio ruolo in Alfa Romeo a tempo pieno: c'è ancora molto lavoro da fare e darò il mio contributo agli sforzi del team".

È possibile che Robert possa essere utilizzato anche nella giornata di test che farà seguito all’ultimo GP della stagione in programma ad Abu Dhabi.