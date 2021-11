F1 | Alfa Romeo: Kubica e Orlen confermati anche per il 2022

Alfa Romeo Racing continua a programmare la prossima stagione e, dopo aver annunciato i piloti titolari 2022, oggi ha completato la line up svelando il nome del terzo pilota e del title sponsor per la prossima stagione.

Robert Kubica rimarrà a Hinwil e continuerà a ricoprire il ruolo di terzo pilota, mentre Orlen, title sponsor di Alfa Romeo Racing già questa stagione, proseguirà con la squadra svizzera anche il prossimo anno, comparendo sulla carrozzeria della futura C40.

In questo modo, Alfa Romeo avrà Valtteri Bottas e GuanYu Zhou come piloti titolari al posto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, mentre Kubica e Orlen completano il quadro, diventando i punti saldi di una stagione che per l'ex Sauber dovrà rappresentare una svolta dopo un 2021 avaro di soddisfazioni.

Nel comunicato stampa diffuso dal team, Orlen ha fatto sapere di aver confermato la fiducia nel team proprio in ottica 2022. La squadra ha concluso presto lo sviluppo della C41 per concentrarsi sulla monoposto del prossimo anno. Ecco perché Orlen è fiduciosa in vista della stagione ventura.

Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing ORLEN: "Siamo lieti di estendere la nostra partnership di successo con PKN ORLEN nel suo terzo anno. ORLEN è un marchio immediatamente riconoscibile in un mercato vasto e in crescita e si è dimostrato un fedele sostenitore della squadra; la loro presenza sottolinea e rafforza la nostra volontà di essere una delle squadre più attraenti nello sport per i marchi globali. La cosa più importante è che condividiamo l'impegno a migliorare costantemente, sia in pista che nel loro business, e siamo determinati a continuare a crescere insieme. La loro campagna di attivazione è stata di prim'ordine, raggiungendo i fan in tutta Europa e ampliando l'accesso alla squadra e al mondo della Formula Uno e non vediamo l'ora di svelare le prossime fasi di questo programma".

Daniel Obajtek, presidente del consiglio di amministrazione di PKN ORLEN: "Operiamo a livello globale e quindi dobbiamo essere attivi in tutti i settori, compresa la pianificazione delle iniziative di marketing e sponsorizzazione. La competizione sulla pista di F1 viene trasmessa da 99 televisioni e l'audience totale, secondo una ricerca effettuata dallo studio Nielsen, raggiunge ben 400 milioni di spettatori. L'equivalente mediatico per il marchio ORLEN dalla sola trasmissione televisiva fino a novembre 2021 ammonta a oltre 550 milioni di PLN. Pertanto, il coinvolgimento nella cooperazione con Robert Kubica e il team Alfa Romeo Racing ORLEN è un investimento strategico per noi. Come azienda di portata internazionale, abbiamo costruito con successo una piattaforma comune per condurre attività di marketing in molti mercati in cui conduciamo i nostri affari. Questo ha dato i suoi frutti, il gruppo ORLEN ha registrato un utile netto di 2,9 miliardi di PLN nel terzo trimestre del 2021 e ha aumentato la sua quota di mercato in Slovacchia e nella Repubblica Ceca".