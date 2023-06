F1 | Alfa Romeo: in Canada livrea per celebrare i 100 anni del Quadrifoglio

Durante questo fine settimana, la Formula 1 tornerà in azione in occasione del Gran Premio del Canada, uno degli appuntamenti ormai quasi “classici” della stagione. Per Alfa Romeo, che ha spesso puntato su piste più tortuose per andare a punti, sarà un’occasione per tentare di puntare alla top ten e riscattare un avvio di stagione che non ha riservato grandissime occasioni, specialmente con una midfield così agguerrita.

L’inizio di stagione 2023 della squadra di Hinwil non ha rispettato le aspettative che la squadra aveva alla vigilia del campionato, avendo puntato su un cambio di filosofia che, dal loro punto di vista, avrebbe garantito vantaggi significativi andando a correggere i punti deboli della monoposto 2022. Attualmente la squadra svizzera si trova all’ottavo posto nel campionato costruttori, a pari punti con la Haas, con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou in top ten solamente nel primo appuntamento in Bahrain e nell’ultimo in Spagna.

Tuttavia, il Gran Premio del Canada avrà anche un significato speciale, soprattutto per un brand che ha un profondo legame con le corse. Correre è trovare il limite, è spingersi oltre i confini del possibile. È ciò che ci fa alzare la mattina, è ciò che alimenta ogni pensiero per tanti piloti e appassionati.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Le corse sono state radicate nello spirito dell'Alfa Romeo fin dall'inizio della sua storia, nel 1910. Le auto del marchio hanno sempre incarnato lo spirito della nobile sportività italiana, sia in pista che su strada: uno spirito che ha portato a riconoscimenti, trofei, record e una certa attitudine sportiva anche fuori dalla pista. Nessun simbolo rappresenta l'eredità sportiva dell'Alfa Romeo meglio del Quadrifoglio, il quadrifoglio che ancora oggi campeggia sulle vetture più performanti del marchio.

Un simbolo nato 100 anni fa, durante la Targa Florio del 1923, quando il pilota Ugo Sivocci dipinse per la prima volta il portafortuna sulla sua vettura, vincendo poi l'evento. Da quel giorno, il trifoglio portafortuna è sinonimo di auto da corsa Alfa Romeo ed è tutt’oggi presente anche sulla C43.

Per celebrare questa pietra miliare e per rendere omaggio al secolo di storia che il Quadrifoglio rappresenta, a Montreal le vetture Alfa Romeo di F1 sfoggeranno un'edizione speciale del logo, incorniciato in un triangolo dorato sul cofano motore. Un piccolo gesto per omaggiare la storia, il patrimonio e la passione che quel simbolo incarna.