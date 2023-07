F1 | Alfa Romeo, in arrivo aggiornamenti: "Ne abbiamo bisogno"

La sfida a centro gruppo è sempre più serrata in Formula 1, con tanti team che si contendono un posto utile a conquistare gli ultimi punti della top ten. In Austria McLaren si è presentata con un sostanzioso pacchetto di novità tecniche che, unite all'ottimo feeling che Lando Norris ha con il tracciato del Red Bull Ring, hanno permesso alla squadra di Woking di ben figurare e conquistare un prezioso quarto posto per la classifica.

Seppur non abbia conquistato punti, anche la Williams ha ben figurato su una pista amica, adatta alle caratteristiche della FW45. Tra il folto gruppo di scuderie che si sfidano a centro classifica c'è anche l'Alfa Romeo, che a Spielberg ha patito soprattutto una brutta qualifica che l'ha costretta a prendere il via dal 14° e il 17° posto. Mentre la gara di Bottas è stata compromessa da un danno all'ala anteriore dovuto ai detriti lasciati in pista da Yuki Tsunoda alla partenza, Zhou ha faticato a trovare il ritmo e ha concluso con un giro di ritardo fuori dalla zona punti.

Uno zero che pesa in maniera importante in classifica, non solo perché interrompe la striscia positiva iniziata in Spagna, ma anche perché la squadra svizzera ha subito il sorpasso da parte della Haas, andata a punti nella sprint race grazie a una bella performance di Nico Hulkenberg.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Per tentare di risolvere i problemi di carico aerodinamico, il primo passo è stato fatto tra Monaco e Spagna, quando l'Alfa ha portato un fondo aggiornato, un nuovo cofano motore e una cover della sospensione posteriore rivista. Continuando su questo percorso, un nuovo pacchetto dovrebbe arrivare a Silverstone nel corso di questo fine settimana.

Bottas ha accolto con favore gli aggiornamenti, ma ha avvertito che il team avrà bisogno di molto di più del pacchetto di Silverstone per risollevare le sue sorti in campionato: "Sì, ne abbiamo sicuramente bisogno. Sembra che alcuni team abbiano fatto dei passi avanti questo fine settimana, mentre noi non abbiamo apportato nulla di nuovo".

Quando Motorsport.com ha chiesto all'altro portacolori del team se fosse preoccupato per il fatto che il team non riuscisse ad apportare aggiornamenti con sufficiente rapidità nell'ambito della guerra di sviluppo del 2023, Zhou ha ammesso che l'Alfa ha faticato a tenere il passo di alcuni team rivali.

"Sì, sarà sempre così. Rispetto a molte delle squadre più grandi, ovviamente possono apportare più aggiornamenti se uno non funziona, mentre per noi dobbiamo attenerci a ciò che abbiamo, prima di pianificare la stagione. Naturalmente stiamo facendo del nostro meglio, ma non è facile, e diciamo che sono stati alcuni fine settimana difficili per la squadra", ha aggiunto il pilota cinese.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Alessio Morgese

"Siamo tutti molto vicini. Da una gara all'altra, può andare da una parte o dall'altra. In questo caso, non è stato sufficiente per lottare per i punti. In parte è dovuto alle nostre prestazioni in qualifica, su cui dobbiamo ancora concentrarci per migliorare", ha dichiarato il responsabile degli ingegneri di pista Xevi Pujolar.

"Ma ora abbiamo qualche giorno di tempo e abbiamo alcune nuove parti in arrivo per Silverstone. Vogliamo recuperare al più presto la settima posizione in campionato e continuare a lottare".