Alfa Romeo: Giovinazzi sostituisce il cambio della C41

Non è finita la lista dei piloti che sono finiti in penalità nel GP della Russia. La griglia di partenza della gara di Sochi è in continua variazione perché c’è un quinto aggiornamento, dopo la clamorosa notizia della sostituzione parziale della power unit sulla Mercedes di Valtteri Bottas: Antonio Giovinazzi è stato costretto a sostituire la trasmissione sulla sua Alfa Romeo.

I tecnici della Ferrari controllando i dati in telemetria (la trasmissione della C41 è fornita da Maranello) hanno scoperto un valore anomalo che potrebbe dare dei problemi più avanti. Considerando la non brillante posizione in griglia in accordo con la squadra elvetica è stata decisa una sostituzione precauzionale che lo metterà a riparo da future sorprese.

Il pilota italiano quindi sarà 16esimo nell’ultima griglia, ma potrebbe anche decidere di scattare dalla pit lane rompendo il vincolo del parco chiuso.

Ci saranno altre sorprese prima della partenza?