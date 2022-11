F1 | Alfa Romeo: gara sacrificata per bloccare la tattica Aston Martin

La scuderia gestita dalla Sauber ha conquistato l'ambita sesta posizione in classifica, anche se a pari punti con l'Aston Martin, grazie al quinto posto di Valtteri Bottas nel Gran Premio dell'Emilia Romagna che ha battuto ogni piazzamento di Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Avendo faticato a livello di ritmo rispetto all'Aston Martin nella gara conclusiva di Abu Dhabi e con un precario vantaggio di quattro punti, l'Alfa ha scelto di sacrificare i propri risultati per infastidire la squadra britannica e mantenere la presa sul sesto posto, che vale circa 10-12 milioni di dollari di montepremi.

Sebbene Stroll si sia fermato per primo tra i quattro piloti, l'Alfa ha quindi utilizzato Guanyu Zhou per scalzare Vettel, mentre Valtteri Bottas è andato ancora più lungo con la gomma dura per rimanere davanti a Stroll prima della seconda sosta del canadese.

Bottas ha spiegato dopo la gara che il suo lungo stint "difensivo" sulla gomma più resistente è stato impiegato per "giocare con le monoposto verdi" e bloccare le loro aspirazioni di rimonta.

"Credo che oggi, in definitiva, non avessimo molto ritmo, ma anche la mia strategia è stata molto difensiva, quindi ho cercato di fare del mio meglio verso la fine del mio primo stint, e quando le vetture verdi sono passate volevamo giocare con loro", ha detto Bottas.

"Alla fine eravamo molto vicini in campionato, ma sono contento che abbiamo centrato l'obiettivo. La strategia era quella di aspettare che le Aston si fermassero e passassero, per poi rendergli la vita difficile".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zhou ha spiegato che le soste del team sono state programmate in modo da garantire alla McLaren e all'Alpine una finestra di sosta più chiara per assicurargli di poter stare davanti alle Aston Martin.

Una volta che Vettel si è fermato e ha iniziato a risalire il gruppo, il rookie cinese ha opposto una strenua difesa per ostacolare la risalita di Vettel nella sua ultima gara di F1.

Questo ha contribuito a far sì che Vettel, nonostante i suoi sforzi per passare Daniel Ricciardo per il nono posto, non sia riuscito a finire più in alto del decimo.

"Voglio dire, per tutta la gara la situazione era abbastanza chiara: se non riusciamo a batterli in pista, allora sacrifichiamo le posizioni per fare in modo che le McLaren e le Alpine gli stiano davanti", ha rivelato Zhou, interpellato da Motorsport.com sulla strategia del team.

"Oggi è stato così. Mi sono fermato prima, quando la gomma era ancora fresca, ma poi abbiamo rischiato di essere scalzati da Sebastian e Lance, quindi abbiamo cercato di trattenerli il più possibile per lasciare una finestra più libera agli altri".

"Credo che sia stato molto importante riuscire a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo dato il massimo oggi, e sono molto contento per la squadra".

"Considerando la posizione in cui ci trovavamo in qualifica, Valtteri ha dovuto tentare qualcosa di estremamente rischioso, una strategia d'azzardo, mentre da parte mia cercavo solo di rimanere lì e vedere se potevamo fare la differenza".

"Dopo il primo giro, abbiamo sempre mantenuto una posizione molto simile e questo è il massimo che potevamo fare".

"Alla fine è stata una gara molto combattuta, a pari punti, ma sapevo che ogni piccolo margine poteva fare la differenza. È davvero importante per la squadra per il prossimo anno".