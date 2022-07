F1 | Alfa Romeo: consapevolezza dell'interesse Audi per Sauber

Audi è pronta ad entrare in Formula 1 a partire dal 2026 dopo che il comitato consultivo speciale del Gruppo Volkswagen ha dato il via libera ai piani di ingresso della Casa dei quattro anelli e della Porsche.

La Casa di Stoccarda è pronta a legarsi alla Red Bull attraverso una nuova partnership tecnica, mentre i piani futuri di Audi in F1 sono meno chiari e si stanno esplorando varie opzioni.

Il marchio di Ingolstadt, nei mesi scorsi, è stato collegato a possibili acquisizioni o partnership con McLaren, Williams e Aston Martin, ma la Sauber - che gestisce il team Alfa Romeo - è ora emersa come l'opzione più probabile.

Il nome Alfa Romeo è tornato in F1 nel 2019, quando è diventato title partner della Sauber tramite un accordo che da allora è stato rinnovato su base annuale. Tuttavia l'Alfa Romeo non detiene una partecipazione nel team e questo potrebbe lasciare la porta aperta al coinvolgimento di Audi.

In un'intervista rilasciata a Motorsport.com in Austria lo scorso fine settimana, l'amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, non ha fatto mistero dell'interesse di Audi, ma ha affermato che questo non cambierà l'approccio o il modello di business del suo marchio per la F1.

"Devo dire che non sono del tutto cieco", ha detto Imparato quando gli è stato chiesto dei rumors inerenti il rapporto tra Audi e Sauber. "Ma per me non c’è nessun problema. Non cambieremo il modello di business dell'Alfa Romeo”.

“Se un giorno qualcuno farà una scelta prenderemo la decisione che dobbiamo prendere, ma questo è tutto. Non è uno stress. Quando sei un marchio come Alfa Romeo, che esiste da 112 anni, il mondo è aperto ad ogni opportunità”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, lotta con George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Stiamo scrivendo una storia positiva in termini di business. Il 2021 è stato redditizio per Alfa Romeo per la prima volta dopo anni quindi, in realtà, non c'è alcuno stress. Non sono assolutamente spaventato, impaurito o, direi, preoccupato da nessuna delle discussioni che ho sentito nel paddock. Sono abbastanza sereno da potermi concentrare ogni giorno sulla mia attività".

Nonostante goda di tutti i diritti di denominazione e di collegamenti tra le operazioni di F1 e le sue vetture stradali, Alfa Romeo non fornisce alla squadra lo stesso tipo di investimento di altri costruttori presenti in griglia.

Imparato ha detto che la natura della partnership con Sauber ha dato ad Alfa Romeo "il miglior ritorno sugli investimenti al mondo", beneficiando del coinvolgimento in F1 senza gli alti costi di finanziamento di un team.

"Abbiamo inventato con i nostri colleghi della Sauber un nuovo modello di business in cui c'è una doppia governance tra di noi", ha dichiarato Imparato.

"Frederic Vasseur gestisce la squadra dall'inizio e non abbiamo mai deciso di andare via anche se abbiamo vissuto dei momenti difficili. Ma non cambiamo strategia ogni mattina".

"Come Alfa Romeo li stiamo supportando e stiamo attivando tutto quello che possiamo per sostenere questo sviluppo. Il piano è quello di progredire di anno in anno, gara dopo gara, anche se in alcuni casi facciamo fatica".