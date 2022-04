F1 | Alfa Romeo C42: ecco il cambio con la sospensione push

L’Alfa Romeo, insieme alla Haas, è stata una delle sorprese del GP del Bahrain, gara di apertura del mondiale di F1. Valtteri Bottas è riuscito a conquistare una eccellente prima fila con la C42, confermando poi il risultato alla bandiera a scacchi, dopo una pessima partenza (era scivolato fino in 14esima posizione per un problema alla frizione).

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La squadra di Hinwil è quarta nel mondiale Costruttori con 9 lunghezze, grazie al punticino ottenuto da Guanyu Zhou, il cinese al debutto in Formula 1.

Il “biscione” non poteva iniziare meglio la stagione 2022, interpretando il regolamento delle monoposto a effetto suolo in modo non scontato: il direttore tecnico Jan Monchaux, oltre a scegliere le pance a doppio fondo, ha scelto di utilizzare l’ingranaggeria del cambio Ferrari, ma non la scatola in carbonio, preferendo realizzarla in proprio.

Guanyu Zhou con lAlfa Romeo C42 caratterizzata dal doppio fondo Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Oltre alla logica di risparmio legata al Budget Cap c’è stata anche una scelta di natura aerodinamica: la Ferrari con la F1-75 è andata nella direzione della sospensione posteriore a schema pull rod, mantenendo una filosofia costruttiva degli ultimi anni, mentre in Alfa Romeo hann scelto di puntare sul meno scontato push rod per liberare i canali Venturi dalle interferenze del tirante.

Radiatori, cambio e sospensioni dell'Alfa Romeo C42 Photo by: Giorgio Piola

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra per la prima volta la realizzazione Alfa Romeo nei box di Jeddah: oltre al puntone del push rod che si articola al bilanciere è possibile vedere la parte superiore dei cinematismi che hanno permesso di realizzare una scatola in carbonio molto stretta nella parte inferiore che ha assunto la forma della chiglia di una barca, liberando dello spazio laddove l’estrattore comincia a espandere il flusso che deve generare l’effetto suolo.

Lo scatto ci permette di vedere anche la sistemazione dei radiatori che sono quasi orizzontali e montati piuttosto in alto per permettere il passaggio d’aria nel doppio fondo.