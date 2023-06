F1 | Alfa Romeo annuncia James Key come direttore tecnico

Alfa Romeo, anche se sarebbe più corretto parlare di Sauber, ha annunciato questa mattina un importante ingaggio per il presente, ma, soprattutto, per il futuro in Formula 1, ovvero l'arrivo a Hinwil di James Key.

L'ingegnere, che attualmente sta osservando il periodo di gardening leave, inizierà a lavorare con il team svizzero a partire dal 1 settembre di quest'anno, assumendo il ruolo di direttore tecnico. Andrà a sostituire nel ruolo Jan Monchaux.

L'arrivo di Key è per quella che oggi è Alfa Romeo una mossa legata al futuro. L'obiettivo è il 2026, quando il team non sarà più denominato con il glorioso marchio italiano, ma con quello di Audi. La Casa tedesca entrerà per gradi nel Sauber Group, con il preciso intento di acquistare completamente la realtà svizzera con investimenti graduali.

Key è una delle mosse più importanti proprio in ottica 2026, quando il team diverrà ufficiale. L'arrivo dell'ingegnere ricompone una coppia che, negli ultimi anni, ha fatto bene in McLaren, quella con Andreas Seidl. L'ex team principal della squadra di Woking è approdato a Hinwil da pochi mesi, pietra angolare del nuovo progetto Audi per la Formula 1.

Ora l'arrivo di Key è il secondo, grande passo per arrivare al 2026, quando Audi entrerà in Formula 1 e avrà la giusta pretesa di avere un team pronto e ambizioso.

Per Key si tratta però di un ritorno a Hinwil, perché è già stato direttore tecnico di Sauber dal 2010 al 2012. In quelle stagioni si mise in luce aiutando il team a risalire la china. Celebre è la vittoria sfiorata al Gran Premio della Malesia 2012, ma anche i 4 podi ottenuti nel triennio da Sergio Perez e Kamui Kobayashi.

James Key, Technical Director, McLaren, alla conferenza stampa dei team principal Photo by: FIA Pool

Oltre a Sauber, Key ha lavorato per la Jordan, in cui diventò il direttore tecnico più giovane, ad appena 33 anni. Dopo i periodi di transizionee tra Midland, Spyker e Force India, Key approdò in Sauber, per poi passare in Toro Rosso dal 2013. Nel 2019 si è trasferito in McLaren, contribuendo alla lenta risalita del team britannico. Ora torna a Hinwil per preparare l'entrata di Audi in Formula 1.

"Sono lieto di dare il bentornato a casa a Hinwil a James, che si unisce a noi per dare forma al futuro di questa squadra", ha dichiarato l'amministratore delegato del Sauber Group, Andreas Seidl. "L'attività che troverà è cambiata molto rispetto a quando era qui, ma la stessa grinta, lo stesso impegno che hanno contribuito al successo della squadra nella sua precedente esperienza sono ancora gli stessi: sono sicuro che, insieme a questo team di grande talento e impegno, saremo in grado di continuare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso".

"La nomina di James è un passo fondamentale in questo percorso: ha un'esperienza straordinaria in questo sport, non solo come Direttore Tecnico, ma anche in vari altri ruoli all'interno dell'organizzazione tecnica di una squadra. Guiderà il processo di trasformazione della parte tecnica della squadra, dandoci gli strumenti e la direzione necessari per affrontare il futuro. Voglio anche ringraziare Jan per il suo prezioso contributo nel portare la Sauber dove è ora, dopo la nostra stagione di maggior successo in un decennio, in cui siamo saliti al sesto posto nel Campionato Costruttori".

Queste invece sono le prime dichiarazioni di James Key come nuovo direttore tecnico di Alfa Romeo, anche se, come detto, inizierà a lavorare nel nuovo ruolo e con il nuovo team dal 1 settembre.

"Sono lieto di tornare a Hinwil per lavorare con i vecchi e i nuovi colleghi della Sauber; ho ricordi molto belli del periodo trascorso lì. Non vedo l'ora di guidare la parte tecnica della squadra in uno dei momenti più critici della sua lunga storia, mentre ci avviamo verso un futuro nuovo ed entusiasmante. Ci aspetta un'enorme quantità di lavoro, ma sono sicuro che ogni singolo membro del nostro team che lavora a Hinwil avrà l'impegno, la determinazione e la voglia di portarci in alto".

"Sappiamo che ci vorrà tempo, fatica e perseveranza, e che i dividendi di questo lavoro arriveranno solo nelle prossime due stagioni e oltre, ma abbiamo un viaggio davanti a noi e una tabella di marcia da seguire che sono ansioso di iniziare. Sono grato ad Andreas per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l'ora di ripagare la sua fiducia e di lavorare a stretto contatto con lui per le sfide e le ambizioni che ci attendono".