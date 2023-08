F1 | Alfa Romeo: a Monza prime novità per contrastare la Williams

Il Gran Premio d'Olanda dell'Alfa Romeo è stato un continuo avvicendarsi di emozioni, tra la possibilità di puntare ai punti e le difficoltà legate a degli episodi che hanno definitivamente spento ogni minima speranza.

Infatti, già durante il giro di formazione, Valtteri Bottas aveva suggerito al team di passare alla gomma intermedia, andando ad anticipare i rivali. Tuttavia, la squadra di Hinwil pensava che fosse troppo presto per passare alle mescole a banda verde e quando ha realizzato che fosse la strategia corretta, era ormai troppo tardi per richiamare entrambi i piloti. Per questo la scelta è ricaduta su Guanyu Zhou che, effettivamente, ha guadagnato diversi secondi dal pit stop nel primo giro.

A quel punto Alfa Romeo ha pensato di diversificare le strategie, pensando che lo scroscio di pioggia sarebbe durato solo pochi minuti, il che avrebbe potuto dare l'opportunità a Bottas a sua volta di risparmiarsi una sosta, risalendo così in classifica. Una scelta che, tuttavia, non ha dato gli esiti sperati, perché la pista è rimasta umida più a lungo del previsto.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Erik Junius

“Valtteri voleva effettivamente fermarsi durante il giro di formazione, ma dalle nostre informazioni era troppo presto. Ci aspettavamo pioggia leggera, ma durante il primo giro è arrivata più pioggia. Quando abbiamo visto che era troppa pioggia per le slick e che non potevamo rimanere fuori, ci siamo detti rientriamo, ma quando lo abbiamo realizzato, abbiamo mancato la finestra con Valtteri", ha spiegato Xavi Pujolar durante le interviste.

"Per questo abbiamo fermato solo Zhou. Però abbiamo visto che anche altre squadre avevano diversificato la strategia, quindi ci siamo detti che, se poteva resistere fuori con le slick, avremmo potuto trarne vantaggio. Tuttavia, dopo qualche giro aveva perso talmente tanto tempo che non aveva senso rientrare, ma solo rimanere fuori e vedere cosa sarebbe successo, magari con incidenti e bandiere rosse".

Tuttavia, la pioggia è poi tornata a farsi minacciosa e il pilota cinese è finito contro le barriere, perdendo così ogni chance di giocarsi un arrivo a punti. Un risultato che per l'Alfa Romeo sarebbe stato fondamentale nella lotta per il settimo posto nel mondiale costruttori, posizione attualmente occupata dalla Williams con 15 punti, sei in più della squadra svizzera. Con meno di dieci appuntamenti alla fine del mondiale, la speranza è quella di continuare ad aggiornare la vettura per sfruttare qualche occasioni favorevole che possa ribaltare la situazione.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C43 Photo by: Erik Junius

Già a Monza dovrebbe arrivare delle novità, non solo di adattamento del pacchetto alle esigenze a basso carico del tracciato italiano, ma anche sulla parte meccanica. Per quanto sia vero che può contare su una Power Unit che non ha molto da invidiare ai rivali, sulla carta la C43 ha spesso sofferto i tracciati in cui conta avere poco drag: “Per quanto riguarda Monza, ci sono modifiche più sulla parte meccanica per gestire meglio le gomme, in particolare in condizioni variabili. Da Singapore in poi avremo altre novità. Da gara in gara, le cose cambiano rapidamente, abbiamo visto a Budapest dove eravamo noi, dove era la Williams era qui in Olanda. A seconda di condizioni, layout della pista e aspetti simili, i valori in campo possono cambiare”, ha aggiunto Pujolar.

“Sicuramente la Williams ha avuto un buon passo in questo fine settimana. Se ci fossero state condizioni simili a quelle del venerdì penso che avremmo potuto essere più vicini, ma nelle condizioni che abbiamo avuto sabato e domenica la Williams ha avuto un passo migliore".

"Non so come siamo messi sugli aggiornamenti, ma noi abbiamo delle novità in arrivo a Monza e nelle gare successive. Da parte nostra, continuiamo a spingere e dalle novità chiuderemo il gap. Vogliamo recuperare i punti, anche se inizia ad essere più complicato. Ma ci sono ancora tante gare, non ci arrendiamo, è ancora possibile arrivare al settimo posto [nel mondiale costruttori]”.