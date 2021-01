Alfa Romeo 2021: la presentazione a Varsavia il 22 febbraio

L’Alfa Romeo ha previsto la presentazione della monoposto con cui affronterà il Mondiale di Formula 1 2021 il prossimo 22 febbraio. La location è un po' a sorpresa, ovvero in Polonia nella città di Varsavia, per accontentare lo sponsor della squadra Orlen.

Il tutto, ovviamente, al netto di restrizioni che potrebbero sopraggiungere causa Covid.

Lo sponsor polacco sarà ancora un punto fermo del programma Alfa Romeo, così come la presenza nel team di Robert Kubica, che sarà presente insieme a Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

I test pre-campionato che daranno il via all’attività in pista della stagione 2021 di Formula 1 scatteranno in Bahrain il 12 marzo prossimo, esattamente tre mesi dopo l’ultimo Gran Premio della stagione 2020.

Molte squadre hanno così deciso di mostrare le nuove vetture direttamente sul circuito del Bahrain, ma l’Alfa Romeo ha mantenuto la tradizione di una presentazione vera e propria, e beneficerà di una grande attenzione mediatica.

L’alzata del velo mostrerà le forme della nuova monoposto, che dovrebbe essere la prima vettura 2021 in assoluto ad essere presentata in pubblico.

Il condizionale è d’obbligo a causa dei tempi molto serrati, ma i programmi della squadra prevedono la ‘prima’ della monoposto vera e propria, e non solo la presentazione della livrea.