F1 | Albon: "Gli ultimi 25 giri come una qualifica"

È stato un weekend davvero difficile quello di Melbourne per la Williams. La squadra inglese, giunta in Australia ancora a secco di punti, ha vissuto un sabato da incubo con Nicholas Latifi spedito a muro da Stroll a causa di una incomprensione tra i due canadesi e Alexander Albon squalificato al termine del turno per mancanza del quantitativo minimo di carburante richiesto.

L’anglo-tailandese, scattato dall’ultima posizione in griglia, è riuscito però a ribaltare la situazione in gara con una strategia estrema. Partito con le Pirelli hard, Albon ha percorso 57 giri sulla stessa mescola per poi effettuare la sosta obbligatoria all’ultimo passaggio, montare le soft, e transitare sotto il traguardo in decima posizione.

Albon è così riuscito a regalare alla Williams il primo punto dell’anno ed ha festeggiato questo risultato con il sorriso dei giorni migliori.

“Sono davvero felice per il risultato di oggi, specie considerando le nostre previsioni per la gara. È stata una corsa dove abbiamo dovuto prendere dei rischi perché non avevamo nulla da perdere. Ci siamo presi del tempo per far entrare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, e questo è un qualcosa che ti puoi permettere quando parti dal fondo”.

“Poi è andata sempre meglio e gli ultimi 25 giri di gara mi sono sembrati dei giri da qualifica. È stato un risultato inatteso ma che mette in evidenza tutto il lavoro svolto in fabbrica ed in pista. Sono contento di aver ottenuto questo risultato per tutto il team”.

Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’ex pilota della Red Bull ha poi spiegato come questa strategia non sia stata studiata a tavolino ma sia stata decisa giro dopo giro analizzando il comportamento della Williams.

“Ad essere onesto devo dire che non è stata decisa a priori. Sono rimasto sorpreso del mancato ingresso ai box sia in occasione della Virtual Safety Car che delle due safety car. Ho pensato che al muretto sapessero qualcosa che io non sapevo. Quando non ho più avuto una delle due Haas davanti a me sono riuscito a fare la mia gara e sono scappato via dagli inseguitori”.

“Avevo gomme più vecchie rispetto agli altri, ma riuscivo a girare più o meno sugli stessi tempi delle McLaren. La cosa interessante è che la mescola C2 è davvero adatta alla nostra vettura, anche se ancora non abbiamo capito perché”.

Il punticino raccolto oggi rappresenta un grande risultato per la Williams dopo un avvio di campionato più complicato del previsto. Albon spera che questo risultato possa ingolosire il team e spingere tutta la squadra a lavorare sodo per risalire la classifica.

“Un risultato del genere è davvero utile. Quando hai un avvio di stagione così difficile cerchi in ogni modo di trovare gli aspetti positivi. Certo, quando non ottieni buoni risultati vivi sempre una situazione complicata, ma questo momento mi motiva e questo punto rappresenta uno stimolo per tutta la squadra”.