F1 | Albon trasferito in ospedale dopo il crash di Silverstone

Il GP di Gran Bretagna a Silverstone è stato segnato da bandiera rossa al primo giro per un grave incidente che ha coinvolto George Russell, Pierre Gasly e Guanyu Zhou, che ha fatto capottare quest'ultimo.

Il pilota dell'Alfa Romeo si è ribaltato in seguito ad un contatto con la Mercedes di Russell, poi è scivolato nella via di fuga, andando a colpire la barriera, che lo ha fatto decollare contro le reti, finendo la sua corsa contro la barriera di pneumatici.

Zhou è stato portato al centro medico per accertamenti e l'Alfa Romeo ha confermato che non ha riportato fratture ed è rimasto cosciente durante l'incidente.

Più indietro, Alexander Albon è stato tamponato e mandato in testacoda dall'Aston Martin di Sebastian Vettel, venendo poi urtato anche da Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, riportando danni terminali alla sua Williams.

Pur essendo uscito dalla vettura apparentemente illeso, Albon è stato portato al centro medico per accertamenti e, secondo quanto riferito dalla FIA e dalla Williams, è stato trasferito in un ospedale di Coventry per ulteriori valutazioni.

"Due piloti coinvolti nell'incidente all'inizio della gara sono stati controllati al centro medico", ha dichiarato la FIA.

"Non ci sono state lesioni gravi. Il pilota della vettura 24 (Zhou) è ancora sotto osservazione al centro medico".

"Il pilota della vettura 23 (Albon) sarà trasferito in elicottero all'ospedale di Coventry per controlli precauzionali".

"Il pilota della vettura 63 (Russell) è stato controllato dal personale medico ed è stato dichiarato idoneo".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Photo by: JEP / Motorsport Images

La Williams ha poi aggiunto sui social media: "Alex è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Coventry per controlli precauzionali in seguito all'incidente del primo giro. Forniremo aggiornamenti quando saranno disponibili".

Zhou rimane sotto osservazione al centro medico dopo il suo incidente, con un breve aggiornamento da parte dell'Alfa Romeo che recita: "Il pilota dell'Alfa Romeo F1 Team ORLEN, Guanyu Zhou, è stato sottoposto a controlli nel centro medico".

"Non ha riportato lesioni gravi. Rimane sotto osservazione al centro medico".

Russell non è stato in grado di ripartire dopo che la sua Mercedes, che ha subito un danno sul lato sinistro del posteriore nell'incidente con Gasly, è stata caricata su un carro attrezzi, quindi ha ricevuto assistenza esterna. Cosa che gli ha impedito di riprendere la corsa.