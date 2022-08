F1 | Albon si "ispira" a Piastri per la conferma in Williams

La giornata di ieri resterà a lungo nella memoria degli appassionati di Formula 1 per il caos scatenato dalla Alpine con l’annuncio di Oscar Piastri nel ruolo di pilota titolare al fianco di Esteban Ocon per il 2023.

Il team francese, che lunedì ha scoperto dell’addio di Fernando Alonso tramite il comunicato stampa diffuso dalla Aston Martin, ha rilasciato una press release un po' insolita nella quale annunciava la promozione dell’australiano a partire dalla prossima stagione.

A far storcere il naso era stata però la presenza nel comunicato delle sole dichiarazioni di Otmar Szafnauer, mentre erano del tutto assenti quelle del diretto interessato, ed anche andando a spulciare i profili social di Piastri, almeno nei momenti successivi all’annuncio, non si trovava alcuna comunicazione di rito.

Dopo qualche ora, però, il campione 2021 della Formula 2 ha rotto il silenzio scrivendo un messaggio esplicito che ha messo in imbarazzo la stessa Alpine.

“Ho preso atto che, senza il mio consenso, l’Alpine F1 ha diffuso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi annunciando che guiderò per la squadra il prossimo anno. È un’informazione sbagliata, e non ho firmato un contratto con Alpine per la stagione 2023. Non guiderò per Alpine il prossimo anno”.

Poche righe che hanno fatto calare il gelo tra la squadra francese ed il pilota cresciuto nel vivaio Renault, ma che sono bastate per diventare virali sui social.

Alexander Albon, che oggi è stato confermato dalla Williams anche per la prossima stagione, ha sfruttato l’occasione per cavalcare l’onda virale e strappare qualche risata ai suoi follower.

Subito dopo l’ufficialità della riconferma, Albon ha ripreso le parole scritte da Piastri modificandole a dovere: “Ho saputo che, con il mio consenso, la Williams Racing ha diramato oggi pomeriggio un comunicato stampa in cui si annuncia che guiderò per loro il prossimo anno. È vero, ho firmato un contratto con la Williams per il 2023. L'anno prossimo guiderò per la Williams”.

L’ironia di Albon è stata apprezzata dai suoi colleghi, incluso lo stesso Piastri che nel fare le congratulazioni al collega per il rinnovo ha cercato di sdrammatizzare il momento inserendo una GIF nel commento.