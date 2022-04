F1 | Albon penalizzato di 3 posizioni: le sconterà in Australia

Il Gran Premio d'Arabia Saudita non è certo stato un evento da ricordare per la Williams. Entrambe le monoposto del team di Grove sono state costrette al ritiro, ma a peggiorare la situazione è arrivata una sanzione da parte dei commissari di gara ai danni di Alexander Albon.

Il pilota thailandese si è reso protagonista di una manovra che ha portato a innescare un incidente tra lui e l'Aston Martin AMR22 di Lance Stroll in curva 1, quando mancavano appena 2 giri al termine della corsa.

Albon, una volta presa la scia della vettura britannica, ha provato a inserire il muso della sua FW44 all'interno, ma Stroll era ormai intento a procedere nell'affrontare la prima curva. Le due monoposto sono entrate in collisione e sia Albon che Stroll sono stati costretti al ritiro.

La Direzione Gara ha notato l'incidente e ha segnalato l'accaduto ai commissari. Questi hanno visionato i filmati a loro disposizione assieme ai rappresentanti dei team coinvolti e hanno ritenuto Albon colpevole avendo frenato troppo tardi.

Per questo motivo Alexander Albon è stato penalizzato di 3 posti in griglia da scontare al prossimo evento, il Gran Premio d'Australia che si terrà a Melbourne tra due settimane. Per Albon, poi, sono arrivati anche 2 punti di penalità nella patente che resteranno tali per i prossimi 12 mesi.

I commissari di gara hanno ratificato questa decisione nel documento numero 56, delle ore 22:50. Albon e la Williams avranno diritto di fare appello, ma potranno farlo nei tempi stabiliti dall'articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA.

Alex Albon, Williams FW44, e Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images