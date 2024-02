F1 | Albon: "FW46 diversa da guidare, ci siamo presi più rischi"

Williams Racing FW46 1 - 16 Foto di: Williams Williams Racing FW46 2 - 16 Foto di: Williams Williams Racing FW46 3 - 16 Foto di: Williams Williams Racing FW46 4 - 16 Foto di: Williams Williams Racing FW46 5 - 16 Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams Racing 6 - 16 Foto di: Williams Alex Albon, Williams Racing 7 - 16 Foto di: Williams Alex Albon, Williams Racing 8 - 16 Foto di: Williams Alex Albon, Williams Racing 9 - 16 Foto di: Williams Alex Albon, Williams Racing 10 - 16 Foto di: Williams James Vowles, Williams Racing 11 - 16 Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams Racing 12 - 16 Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams Racing 13 - 16 Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams Racing 14 - 16 Foto di: Williams Alex Albon, Williams Racing 15 - 16 Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams Racing 16 - 16 Foto di: Williams

Tute bianche, nuovi sponsor e una presentazione in grande stile con New York sullo sfondo. La stagione della Williams ha preso il via con il lancio della nuova livrea che accompagnerà il team nel 2024, la quale richiama le consuete sfumature di blu già viste negli scorsi campionati.

Una continuità cromatica che, tuttavia, non si riflette sul piano tecnico. Anche se la scuderia britannica non ha tolto i veli sulla FW46, che farà il proprio debutto il prossimo 20 febbraio durante un filming day che andrà a precedere l’avvio dei test pre-campionato, i piloti hanno già rivelato i primi dettagli sulla nuova monoposto, soprattutto dal punto di vista della guida.

Sia nel 2022 che nel 2023, le nuove vetture realizzate a Grove avevano caratteristiche e punti di forza facilmente individuabili, a partire dalle alte velocità di punta e dalla bassa resistenza aerodinamica. Nella scora stagione, questi aspetti hanno permesso di raccogliere risultati importanti su determinate piste adatte alla monoposto, soprattutto con Alex Albon, abile nel massimizzare il potenziale del pacchetto che ha poi consentito di centrare un prezioso settimo posto nel costruttori.

La nuova livrea Williams per la stagione 2024 Photo by: Williams

Tuttavia, per quanto la scuderia britannica sia stata in grado di costruire su quei punti di forza, dall’altra parte certe debolezze si sono palesate in altri appuntamenti del campionato, soprattutto in termini di carico totale e gestione degli pneumatici. In qualifica certi limiti erano meno evidenti grazie all’utilizzo di gomme nuove, ma spesso in gara i piloti hanno dovuto lottare contro il surriscaldamento delle coperture, dovendo puntare sulle alte velocità di punta e la bassa resistenza per difendere la posizione.

Per questo il 2023 della Williams è stato un anno agli opposti. Da una parte, per gli ingegneri è stato semplice comprendere quali fossero le piste su cui puntare per raccogliere punti cruciali ai fini della classifica, ma dall’altra per i piloti non sempre la FW45 si è dimostrata una vettura prevedibile dal punto di vista della guida. Nonostante i miglioramenti apportati che hanno portato il team a giocarsi stabilmente un posto nella midfield, vi erano ancora degli aspetti su cui lavorare e, proprio da questo punto di vista, secondo i piloti già dal lavoro al simulatore si sono potute avvertire delle differenze considerevoli.

“Penso che l’anno scorso mi abbia dato più fiducia, ma anche una miglior chimica con il team. Nel primo anno lavori molto per capire la squadra, come funziona la vettura e il team cerca di capire cosa ti piace [dal punto di vista della guida], mentre nel secondo anno ti inizi ad integrare meglio”, ha spiegato Albon a margine della presentazione della livrea per la nuova stagione.

“Speriamo che quest’anno possiamo continuare a costruire da qui, trovare su quali aree migliorare perché c’è sempre un’opportunità per fare un passo avanti. Cercheremo anche di capire come si comporterà questa nuova vettura, perché credo ci saranno grandi differenze dal punto di vista dello stile di guida. Speriamo anche sul piano delle prestazioni”.

La nuova livrea Williams per la stagione 2024 Photo by: Williams

Sin da inizio 2023, James Vowles non ha mai nascosto che gran parte dell’attenzione dei vertici della squadra fosse già rivolta verso la stagione successiva, sia sul piano tecnico che dell’organizzazione. Tuttavia, la sfida per il settimo posto nel costruttori ha richiesto un doppio sforzo, perché centrare un buon piazzamento in classifica ha permesso di raccogliere un premio in denaro più alto, utile per convincere Dorilton Capital a proseguire gli investimenti in fabbrica.

“L’anno scorso è stato piuttosto difficile gestire la situazione, perché eravamo così concentrati sul campionato nel tentativo di centrare il settimo posto che non potevamo distrarci troppo in termini di lavoro al simulatore per il 2024”, ha aggiunto il pilota anglo-tailandese.

“Abbiamo cercato di dividere il lavoro, poi progressivamente durante la stagione abbiamo iniziato a concentrarsi sulla FW46, ma abbiamo anche degli ottimi piloti dedicati al simulatore che hanno portato avanti il lavoro dietro le quinte. È stato positivo vedere i progressi della vettura. Chiaramente non possiamo sapere nello specifico fino a quando non scenderemo in pista in Bahrain, ma [dal simulatore] è sembrata una vettura piacevole da guidare”.

Rispetto agli scorsi anni, il team ha cambiato approccio in fase di progettazione concedendosi qualche rischio in più, con il fine non solo di aumentare il carico complessivo, ma anche migliorare alcuni aspetti in termini di dinamica del veicolo. Un elemento tutt'altro da sottovalutare, non solo perché la speranza è che si tramuti in maggior fiducia per il pilota, ma anche perché dovrebbero contribuire a compiere dei progressi sul piano della gestione delle gomme.

La nuova livrea Williams per la stagione 2024 Photo by: Williams

“Penso che durante gli ultimi quattro o cinque anni, la vettura è sempre stata progettata con certe modalità. Quest’anno abbiamo cambiato percorso, è per questo che parliamo di una vettura così differente. Ci siamo presi più rischi per allontanarci dalle nostre vecchie abitudini. È la cosa giusta da fare, ora capiremo se ha funzionato”, ha aggiunto Albon.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra, Logan Sargeant, al suo secondo anno in Formula 1 dopo essere stato confermato anche per il 2024. L’obiettivo è quello di continuare a costruire su quanto imparato nella scorsa stagione, ma per iniziare bene sarà fondamentale capire il più rapidamente possibile le caratteristiche della nuova monoposto.

“Penso che ora con un anno alle spalle ho imparato molto, ho un riferimento su ogni pista dove sono andato e questo è un vantaggio importante addentrandomi nella mia seconda stagione. La nuova vettura sarà molto differente dallo scorso anno e sarà importante comprenderla al meglio il più velocemente possibile. Sicuramente ci sarà da cambiare lo stile di guida, ma abbiamo già iniziato a farlo sul simulatore, sembra una vettura piacevole da guidare”, ha raccontato il pilota americano.

“Penso che l’obiettivo sia quello di fare un passo in avanti per quanto mi riguarda, ma anche massimizzare il pacchetto, trovare più costanza”.