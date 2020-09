F1: Albon e Latifi penalizzati per aver sostituito il cambio

A poche ore dal via del Gran Premo di Russia di Formula 1, la Direzione Gara ha deciso di sanzionare con 5 posizioni in griglia a Sochi sia Alexander Albon che Nicholas Latifi.

Sia il pilota della Red Bull che il pilota della Williams hanno ricevuto questa penalità perché i rispettivi team hanno sostituito il cambio sulle loro monoposto dopo le qualifiche disputate ieri pomeriggio.

Albon avrebbe dovuto scattare dalla decima posizione, ma con questa decisione dei commissari, partirà 15esimo. Cambierà pochissimo invece per il canadese della Williams, perché dal 19esimo posto ottenuto ieri, perderà solo una posizione scattando 20esimo.

In tutto questo Charles Leclerc verrà promosso in quinta fila, scattando dunque decimo. Da questo movimento - quello di Albon - trarranno vantaggio anche Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell e Sebastian Vettel. Allo stesso tempo, Kimi Raikkonen lascia l'ultima piazza ma risalirà di appena una posizione, rimanendo in ultima fila dopo una sessione di prove ufficiali da dimenticare.

Jo Bauer, delegato tecnico FIA, ha confermato queste sostituzioni e le relative penalità con un report pre-race: "Il cambio è stato sostituito con l'approvazione del delegato tecnico FIA dopo una richiesta scritta del team. Questo, in accordo con l'articolo 34.2 del regolamento sportivo", si legge riguardo ad Albon.

"La sostituzione del cambio è arrivato prima di aver completato 6 gare consecutive. Questo va oltre ciò che viene stabilito dall'articolo 23.5 del regolamento sportivo e ho riferito ai commissari tutto ciò".