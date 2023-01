F1 | Albon capisce perché Ricciardo ha bisogno di un anno di pausa

Dopo essere stato scaricato dalla McLaren per il 2023, Daniel Ricciardo ha chiarito di non avere un serio interesse in potenziali opportunità con team come Haas o Williams. L’australiano ha preferito prendersi un anno di pausa e diventare terzo pilota Red Bull, che gli permette di fare un passo indietro e trovare nuove motivazioni in vista di un probabile ritorno alle gare nel 2024.

Avendo trascorso un anno nelle retrovie nel 2021 prima di passare alla Williams lo scorso anno, Alex Albon comprende il motivo per cui Ricciardo abbia sentito che stare lontano dalle gare gli avrebbe portato benefici. “Ero in una posizione abbastanza differente”, ha spiegato quando Motorsport.com gli ha chiesto se potesse comprendere la situazione di Ricciardo. “Mi sentivo come se avessi fame, ma una settimana dopo avrei lasciato o sarei stato fatto fuori”.

“Ma posso comprendere quello che intende. Quando hai delle Stagioni negative in Formula 1, e parlo della mia esperienza nel 2020, ci si svuota completamente, dai rumor del paddock e ovviamente più di ogni altra cosa le proprie prestazioni. Siamo nati per essere competitivi e affamati di questo. È di questo che viviamo. È tutta una questione di prestazioni. Si tratta di fare un buon lavoro. Quindi sì, è molto pesante e credo che mi ci siano volute un paio di settimane per superare l'impatto emotivo di aver perso un posto".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ma poiché ero giovane, credo di aver avuto la sensazione che non fosse mai finita. E sapevo che avrei potuto avere un'altra possibilità. E penso che forse è quello che sta provando anche Mick Schumacher in questo momento, è quella sensazione di 'Ok, sento di avere ancora molto da dimostrare, e tornerò', fondamentalmente".

Albon ha detto che al suo ritorno gli è servito del tempo per abituarsi all'ambiente della Williams e capire come lavorare in maniera efficace con i suoi nuovi colleghi: "Devi assicurarti di ottenere il massimo da tutti e che tutti vadano nella giusta direzione, che prestazioni deve avere la monoposto. Ma anche trovare il punto di equilibrio, perché sì, si vuole essere insistenti in certi aspetti. Credo che le persone si comportino in modo diverso. Culturalmente e mentalmente, ci sono modi per estrarre le prestazioni dagli individui”.

"Ma non si può fare finché non si conoscono le persone a livello personale. E per farlo ci vuole tempo, ci vuole un po' di conoscenza e di sedute, come cene e conversazioni con la fabbrica. Quindi mi sembra che l'anno prossimo ci sia la sensazione di conoscerli molto di più. Io sto ancora concludendo il mio primo anno con la squadra, quindi sono relativamente nuovo qui. È proprio questo l'obiettivo, entrare nel vivo e assicurarsi di fare un buon lavoro per l'anno prossimo, sollevando l'intera squadra e spingendo tutti in avanti".