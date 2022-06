F1 | John Elkann ricorda Leonardo Del Vecchio, scomparso a 87 anni

Il mondo imprenditoriale è in lutto per la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, 87 anni, fondatore di Luxottica e presidente del gruppo Essiliux, padre di sei figli. Del Vecchio era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano da alcune settimane.

Milanese, figlio di famiglia di emigranti pugliesi, Del Vecchio ha trascorso la sua infanzia in orfanatrofio nella città meneghina. A soli 26 ani ha dato vita ad Agordo alla Luxottica, l’azienda che nel campo degli occhiali si è imposta a livello mondiale fino alla fusione la Essilor, che nel 2017 si è trasformata in EssilorLuxottica.

Del Vecchio, nominato Cavaliere del Lavoro nel 1986 era l’azionista di riferimenti di Mediobanca e per Forbes era il secondo più ricco d’Italia. Appassionati di motori è sempre stato vicino alla Ferrari, squadra alla quale non ha mai lesinato il supporto con i suoi marchi.

John Elkann, presidente Ferrari, ha voluto ricordato Del Vecchio:

“Leonardo è stato un grande imprenditore, che ha saputo costruire un gruppo industriale senza eguali, portando l'ingegno italiano ad eccellere in tutto il mondo. Da sempre vicino con entusiasmo e passione alla Ferrari, lo ricordo con profondo rispetto e ammirazione".