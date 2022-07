F1 | Accordo sul budget cap: scongiurato il cartello dei top-team?

“Alla termine della riunione eravamo tutti contrariati, ma nessuno era davvero arrabbiato”. Un team principal ha riassunto così l’incontro della Formula 1 Commission tenutosi ieri mattina in un hotel austriaco a pochi chilometri dal Red Bull Ring.

L’impressione è che la FIA, concedendo un aumento del tetto di spesa di 4,3 milioni di dollari abbia fatto centro, trovando un compromesso che calma le acque su tutti i fronti.

Dei quattro team dichiaratisi contrari in occasione della prima proposta di aumento del budget (a causa dell’incremento del tasso di inflazione) solo uno ha confermato la sua posizione nella votazione di ieri, ed è stato (come previsto) l’Alpine.

Ufficialmente nel paddock si parla poco di budget cap e quando accade è perché i team principal delle tre squadre di vertice chiedono più soldi descrivendo scenari tragici per la sopravvivenza delle rispettive squadre. Ma a bassa voce in ogni weekend di gara è un fiorire di proposte, opinioni, scenari e teorie.

“Ricordiamo cosa è accaduto a Silverstone – confidava un addetto ai lavori - sono stati presentati pacchetti di novità tecniche da milioni di dollari, e poche settimane prima i team principal delle squadre che hanno portato in pista gli aggiornamenti più corposi, piangevano miseria dichiarando di non essere certi di poter terminare la stagione in corso. Forse il nuovo modello di business per qualcuno non è ancora del tutto chiaro”.

La FIA ha gestito bene una mediazione non semplice, perché c’era il rischio di perdere il controllo della situazione. Se le tre squadre di vertice avessero deciso di comune accordo di sforare il tetto di spesa, per la Federazione Internazionale avrebbe preso forma uno scenario allarmante.

I bilanci della stagione 2021 verranno chiusi il prossimo 31 dicembre, e le squadre saranno tenute a consegnare la documentazione alla FIA entro il 31 marzo 2023. Come da prassi, seguirà l’analisi dei bilanci e, verosimilmente, il personale incaricato dalla Federazione Internazionale sarà in grado di esprimersi in merito alla fine del prossimo mese di maggio.

FIA logo Photo by: Rainier Ehrhardt

Qualora le tre squadre di vertice (che si presume termineranno il campionato 2022 nelle prime tre posizioni) fossero risultate non in linea con il regolamento finanziario, quali sanzioni avrebbe dovuto adottare la FIA?

Uno scenario da incubo per chi gestisce la Formula 1, poiché andrebbe a mettere a rischio la credibilità della stagione precedente, con titoli mondiali già assegnati, sia per quanto riguarda la classifica piloti che quella Costruttori. Né la FIA, né Liberty Media possono permettersi questa situazione.

Il budget cap sta dando dei frutti già nel corso di questa stagione, ma serve un senso di responsabilità delle squadre (almeno in questa fase) per far sì che non venga minata la credibilità del campionato.

“Considerando gli utili che hanno realizzato i top-team nel 2021 – ha confidato un team principal di una squadra che milita a metà schieramento – senza dei limiti di spesa in questa stagione il gap tra le squadre di vertice e il resto del gruppo sarebbe stato più del doppio. Se si lascia carta bianca ai top-team, sappiamo già come va a finire il tutto nell’arco di poche stagioni”.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il sistema funziona, ma va perfezionato con una maggior chiarezza sul fronte delle sanzioni. È un processo che richiede ancora tempo, un periodo potenzialmente pericoloso qualora le squadre con maggior potenziale economico dovessero far cartello, perché si aprirebbe la strada ad azioni legali che non fanno di certo bene allo sport, per tanti motivi, inclusa la credibilità agli occhi di chi guarda.

La concessione di 4,3 milioni di euro in più è un compromesso che calma le acque, accontentando le squadre di vertice senza scatenare le ire dei team minori, che alla fine hanno votato la risoluzione.

L’unico veto è rimasto quello di Alpine, ma è stato un caso solitario che non ha impedito l’approvazione della proposta. Non è un caso che solo la squadra francese sia rimasta fedele alla sua posizione, poiché è molto probabile che sia il tandem Alfa Romeo-Haas che la Williams, abbiano ceduto alle pressioni dei rispettivi motoristi, ovvero Ferrari e Mercedes.