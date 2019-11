Verstappen: "Contro questa Mercedes oggi c'era poco da fare"

Dopo il dominio messo in mostra in occasione dello scorso Gran Premio del Brasile, nel quale ha ottenuto pole e vittoria, Max Verstappen si è dovuto arrendere oggi, sul tracciato di Abu Dhabi, allo strapotere firmato Mercedes.

Le W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, infatti, hanno firmato il primo ed il secondo tempo del turno di qualifiche, ma se per il sei volte campione del mondo il miglior crono ha significato la fine di una crisi di astinenza che durava dal GP di Hockenheim, per il finlandese il secondo tempo è valso poco dato che domani dovrà partire dal fondo dello schieramento a causa della sostituzione della power unit andata in fumo proprio ad Interlagos.

Verstappen ha così chiuso il sabato di Yas Marina con il terzo crono in 1’35’’139, pagando un gap da Hamilton di 360 millesimi, ma domani avrà la possibilità di scattare al fianco dell’inglese proprio grazie all’arretramento di Bottas.

L’olandese è stato il primo pilota a non scendere sotto la barriera dell’1’34’’ segnata dal sei volte campione del mondo, ed al termine del turno non ha nascosto la propria delusione nel non essere stato in grado di mettersi tra le due Mercedes.

“Oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile. Le abbiamo provate tutte e nel complesso sono abbastanza contento. Mi sarebbe piaciuto ottenere la pole, o almeno stare davanti a Valtteri. Vedremo domani …”.

Che le due W10 ad Abu Dhabi fossero nel loro terreno di caccia ideale era cosa nota, ma è soprattutto il gap che le due frecce d’argento creano nel terzo settore che ha lasciato stupiti i rivali. Max ha ammesso che contro queste Mercedes oggi c’era ben poco da fare, ma non crede che il destino della gara sia già segnato.

“Le Mercedes sono dominanti in questo circuito, noi abbiamo disputato delle buone qualifiche ma non credo che avremmo potuto fare di più”.

Verstappen, a differenza di Hamilton, scatterà sul lato pulito della pista dalla terza casella. Potrà l’olandese insidiare il pilota della Mercedes al via? Il piano sembra essere proprio quello …

“Devo partire bene cercando di restare vicino a Lewis qualora non riuscissi a superarlo al via, poi dovrò vedere cosa riuscirò a fare”.