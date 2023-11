F1 | Abu Dhabi, Libere 3: Russell precede le due McLaren

George Russell candida la Mercedes per la pole position nel GP di Abu Dhabi. L'inglese ha ottenuto un ottimo 1'24"418 con le gomme soft, mezzo secondo più veloce rispetto allo scorso anno. George ha lavorato sul giro secco, mentre Lewis Hamilton è stato sacrificato dalla Stella per lavorare sulla durata di gara: non sorprenda, quindi, vedere il sette volte campione del mondo solo 12esimo, ma ha lavorato con importanti carichi di benzina. La sessione che si è svolta con 43 gradi di pista non è significativa, perché la qualifica si concluderà al tramonto con condizioni molto diverse. Sta di fatto che dietro alla freccia nera ci sono entrambe le McLaren: Lando Norris è arrivato a 95 millesimi dalla vetta, nonostante un pauroso traversone all'ultima curva, mentre Oscar Piastri è terzo a tre decimi dal compagno di squadra: l'australiano è stato certamente più abbottonato evitando rischi inutili. La sensazione è che la squadra di Woking possa essere protagonista pomeriggio.

Positivo il tempo di Alexander Albon, quarto e ultimo, a sfondare il muro dell'1'25" con la Williams. L'anglo thailandese stupisce per essere stato il più veloce nel primo e secondo settore, lasciando a Russell solo il testo. La FW45 sembra in forma visto che anche Logan Sargeant si è arrampicato in ottava posizione.

Charles Leclerc è quinto con una Ferrari che non ha ancora spinto la power unit con la mappa più spinta. I sei decimi del monegasco non ci sembrano credibili: il monegasco, cme Sainz, ha dedicato buon parte della sessione a fare prove di long run con diversi carichi di benzina. La Scuderia ha privilegiato le gomme medie pensando alla gara e non ha cercato il giro secco, per cui non deve sorprendere se vediamo Carlos Sainz ultimo a 1"2 dalla vetta. Allo spagnolo hanno ricostruito la macchina dopo il brutto botto di ieri in curva 3 (dove gli organizzatori hanno "smussato" il dosso) e Carlos come Charles si è impegnato a cercare il passo per il long run.

E la Red Bull? E' parsa in seria difficoltà non solo con Sergio Perez, 11esimo, ma anche con Max Verstappen. L'olandese sta litigando con il setup della RB19 che, stranamente, accusa un forte bottoming che rende la vettura di Newey molto nervosa. I tecnici di Milton Keynes hanno lavoratp sia sull'altezza anteriore che sulle barre della macchina dell'olandese. Si tratta di una circostanza insolita per un pilota che è abituato a scendere in pista e segnare il tempo di riferimento. E' evidente che i sette decimi dalla Mercedes non sono un riferimento realistico, ma sarà interessante capire cosa sta succedendo sulla RB19.

Esteban Ocon è ottavo con l'Alpine, mentre Pierre Gasly che ha pensato alla durata è 13esimo. La top 10 è completata da Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri dotata del nuovo fondo che è già una prefigurazione del 2024. Il giapponesea sparato il tempo, mentre Daniel Ricciardo ha curato la durata e si è accontentato di un incolore 18esimo tempo davanti a Kevin Magnussen, autore di un largo con la Haas.

Il cinese Zhou è decimo con l'Alfa Romeo dotata della nuova ala anteriore, mentre Valtteri Bottas è 16esimo e come altri colleghi si è dedicato al long run. Strano il lavoro svolto dall'Aston Martin molto competitiva con entrambi i piloti nelle prime batture: Fernando Alonso, 15esimo, precede di niente Lance Stroll. La "verdona" non va trascurata: sembra proseguire il momento positivo. Nel giro secco sarà da tenere d'occhio per stare con entrambe le AMR21 nei dieci.

Non ha impressionato Nico Hulkenberg: quando ha provato un giro tirato ha dovuto rinunciare perché i suoi freni non erano entrati in temperatura.