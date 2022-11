F1 | Abu Dhabi, Libere 3: due Red Bull, ma davanti c'è Perez

La Red Bull conferma la sua superiorità a Yas Marina, ma c'è una novità: alla conclusione della terza e ultima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi davanti a tutti c'è Sergio Perez, unico pilota in assetto da qualifica capace di sfondare il muro di 1'25" con il tempo di 1'24"982.

Il messicano ha lasciato il campione del mondo a 152 millesimi dopo essere entrato in azione in ritardo rispetto ai colleghi non ritenendo significativa la sessione disputata al sole, visto che le qualifiche si disputeranno in notturna con una decina di gradi in meno.Max ha lavorato molto con gomme rosse usate...

Dietro alle due RB18 c'è Lewis Hamilton che è terzo in 1'25"222: il sette volte campione del mondo lascia due decimi e mezzo al messicano, confermando la buona salute della Mercedes che ha lavorato molto sulle ali posteriori: Lewis ha scelto di essere più carico di George Russell che ha pagato due decimi al compagno di squadra con il profilo principale piatto in luogo del cucchiaio con cui aveva iniziato a girare.

Hamilton, però, è finito sotto investigazione per il sorpasso di una Haas mentre era esposta la bandiera gialla che poi è diventata rossa a causa di un pezzo di cestello anteriore perduto dall'AlphaTauri di Pierre Gasly. L'inglese rischia tre posizioni sulla griglia di partenza...

Lando Norris ha messo il muso della McLaren davanti alle due Ferrari con un bel colpo di reni: il britannico è quinto a mezzo secondo dalla vetta e ha trovato un giro perfetto, considerando che Daniel Ricciardo è ottavo ma a quattro decimi dal compagno.

La monoposto papaya precede le rosse in difficoltà sul giro secco: Charles Leclerc è sesto a 53 millesimi dalla MCL36, con alle spalle Carlos Sainz che è a ruota. Il weekend della squadra di Maranello è complicato perché è stato migliorato il passo gara rispetto alle libere di ieri, con un incremento sostanziale, ma non sembra competitiva in versione da qualifica.

Sebastian Vettel è nono con l'Aston Martin, mentre Lance Stroll è solo 16esimo. Chiude la top 10 Alex Albon con la Williams davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Yuki Tsunoda è 13esimo con l'AlphaTauri con Gasly 15esimo: il transalpino è riuscito a tornare in pista dopo il danno patito nel corner anteriore sinistro dove un surriscaldamento ha provocato il ko del cestello.

In mezzo alle AlphaTauri c'è Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo: il finlanese è 14esimo, mentre Guanyu Zhou è solo 19esimo davanti a Nicholas Latifi con la Williams. Il canadese si è preso una bella paura perché in piena velocità si è trovato pericolosamente una McLaren in traiettoria.

Le due Haas sono 17esima con Kevin Magnussen e 18esima con Mick Schumacher. Il Brasile è lontanissimo...