F1 | Abu Dhabi, Libere 2: Verstappen si riprende i riflettori

Max Verstappen non ci sta: il bi-campione del mondo non ha impiegato molto a mettere la sua Red Bull davanti. L'olandese aveva lasciato il volante della sua RB18 al rookie Lawson nel turno caldo del mattino e ha preso il controllo della situazione non appena è tornato nel suo cockpit nel pomeriggio, quando le temperature in pista sono calate di una decina di gradi (35 contro 46) favorendo la resa delle gomme soft. Max con le rosse è arrivato a 1'25"146, ritoccando la prestazione nel secondo run da qualifica con lo stesso treno. L'arancione è stato eccelso anche nel long run. Il messaggio che arriva da Yas Marina è chiaro: la Red Bull ha sbagliato il setup in Brasile, ma il team di Milton Keynes non è recidivo.

Verstappen ha rifilato 341 millesimi a George Russell con la Mercedes e 453 millesimi a Charles Leclerc, aprendo una forbice piuttosto netta rispetto alle aspettative. Chi si aspettava una gara a tre deve rivedere i piani, la Red Bull vuole riprendere la leadership.

La prestazione di Russll avrebbe potuto essere migliore perché l'inglese ha fatto il tempo incontrando tanto traffico nel giro buono, segno che la W13 potrebbe essere più vicina alla RB18.

La freccia d'argento che piazza Lewis Hamilton al quarto posto è sembrata piuttosto consistente nel long run, mentre la Ferrari non promette niente di buono sulla durata, mostrando dei chiari limiti nel tratto più guidato.

Sergio Perez è settimo con la seconda Red Bull, poco avanti a Carlos Sainz con la Ferrari: lo spagnolo non ha impressionato con una rossa più ostica del previsto, tant'è che non sono lontane le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso che seguono in sequenza.

Con un distacco di un secondo troviamo Daniel Ricciardo nono con la McLaren e Valtteri Bottas decimo con l'Alfa Romeo. Il finlandese ha preceduto la MCL36 di Lando Norris e l'Aston Martin di Sebastian Vettel.

Il cinese Guanyu Zhou è 13esimo con la C42 seguito da Lance Stroll con l'altra verdona. Yuki Tsunoda è 15esimo con l'AlphaTauri: il giapponese si accontenta di aver fatto meglio di Pierre Gasly che è solo 19esimo.

Alex Albon colloca la Williams al 16esimo posto davanti alle due Haas di Mick Schumacher e Kevin Magnussen. Chiude la fila l'uscente Nicholas Latifi con la FW44: il canadese è ai titoli di coda...