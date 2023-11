F1 | Abu Dhabi, Libere 2: spunta Leclerc dopo il botto di Sainz

La seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi premia e punisce la Ferrari. La premia perché Charles Leclerc nell'unico tentativo di giro secco ha stampato un buon 1'24"809 con la SF-23 dotata delle gomme soft. La rossa sembra veloce in versione da qualifica, ma sembra una vettura ostica nel copmportamente. Basta chiedere a Carlos Sainz che ha sbattuto violentemente alla curva 3 dopo appena otto minuti dal via della sessione.

Lo spagnolo aveva appena iniziato il suo quarto giro, quando in aria sporca per una vettura che era davanti alla rossa, ha perso la SF-23 su un bump della pista a causa del bottoming che la Ferrari accusa già dalla sessione del mattino e che rende la macchina del Cavallino difficile da guidare e da mettere a punto.

La direzione gara ha subito esposto la bandiera rossa, interrompendo la FP2 per una sosta di 27 minuti visto che c'è voluto del tempo per ripristinare le barriere che si erano spostate. Carlos è uscito incolume dalla botta, molto infastidito dall'incidente che arriva dopo quello del "tombino" nella prima sessione di Las Vegas. L'incidente è stato piuttosto importante e i tecnici della Scuderia dovranno ora valutare qual è la gravità dei danni visto che la vettura è stata riportata ai box prima della ripresa delle ostilità in pista.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images L'incidente di Carlos Sainz, Ferrari SF-23 durante le FP2 di Abu Dhabi

Il turno non ha fatto in tempo a ripartire che è scattata la seconda bandiera rossa a causa di Nico Hulkenberg: il tedesco ha perso la sua Haas all'uscita di curva 1 perché aveva ancora le gomme fredde. La VF-23 ha perso aderenza ed è andata in testacoda sbattendo le barriere con il retrotreno. Pilota illeso e anche la macchina non sembra troppo conciata.

Risultato: i piloti hanno avuto solo 18 minuti finali per cercare di capire qualcosa, tenuto conto che dieci piloti titolari non avevano girato nella prima sessione a causa dei rookie che hanno beneficiato delle sessioni dedicate ai giovani dalla FIA.

Leclerc ha ottenuto la sua prestazione con una vettura che pompava: la squadra del Cavallino dovrà ancora lavorare per trovare il giusto setup. Lando Norris, reduce dal crash in gara di Las Vegas, ha dimostrato di essere nuovamente in perfetta forma visto che ha portato la sua McLaren ad appena 43 millesimi di secondo dalla rossa del monegasco. Max Verstappen, invece, è solo terzo con la Red Bull ma è il terzo conduttore che è andato sotto all'1'25" con un distacco di 173 millesimi dalla SF-23. Il campione del mondo è parso particolarmente nervoso: nell'incolonnamento per la ripartenza dopo la seconda bandiera rossa si è esibito di nuovo nei sorpassi in corsia. Le due Mercedes sembrava intenzionate a bloccarlo, ma poi hanno preferito lasciarlo andare.

Bella la prestazione di Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo C43 dotata della nuova ala anteriore: il finlandese è quarto con 1'25"024 davanti a Sergio Perez con la seconda RB19 a tre decimi. Il messicano ha fatto meglio di 10 millesimi su George Russell, il più veloce nella FP1, con Lewis Hamilton più staccato, quinto, a due decimi. Fra le due frecce nere si è infilatio Guanyu Zhou con l'altra Alfa Romeo che sembra adattarsi a meraviglia a Yas Marina.

Nona piazza per Pier Gasly con l'Alpine davanti a Oscar Piastri con la seconda McLaren. Non ha impressionato Fernando Alonso 11esimo con l'Aston Martin: lo spagnolo aveva chiesto via radio se si poteva estendere di mezz'ora il turno per soddisfare i fan. L'asturiano, ovviamente, sperava di beneficiare di un prolungamento per lavorare sulla sua "verdona", ma l'opportunità non gli è stata concessa. Fernando ha comunque fatto meglio di Lance Stroll che ha chiuso 13esimo.

Daniel Ricciardo con l'AlphaTauri dotata del nuovo fondo si è inserito in 12esima posizione, con Yuki Tsunoda 15esimo a un paio di decimi. La squadra di Faenza vuole provare il riaggancio con la Williams al settimo posto nel mondiale Costruttori visto che il divario è di sette punti.

Esteban Ocon è 14esimo con l'Alpine che ha riproposto sotto all'ala anteriore i filetti di lana per verificare il comportamento della A523. Le due Williams di Alex Albon, 16esimo, e di Logan Sargeant, 18esimo, non hanno entusiasmato. La Haas di Kevin Magnussen si è inserita fra le vetture di Grove, ma il danese sembra in difficoltà come il compagno tedesco che ha sbattuto.